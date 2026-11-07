足球／姚仁恭當選足協理事長即時就任 優先掌握女足備戰需求

中華民國足球協會今天召開第十四屆第一次臨時會員大會，辦理正、副理事長及理監事選舉，由姚仁恭當選新任理事長，儘管交接儀式將於15日內舉行，但他即時就任並表示，下周將積極展開業務交接，與各部門主管及工作團隊會面，優先掌握女足代表隊備戰需求，並釐清協會財務及業務現況，作為後續決策與資源調度的依據。

姚仁恭長期投入建築照明設計，現任大公照明設計顧問事務所主持設計師，曾獲國際照明設計獎項肯定。在足球領域，自2014年起投入三三足球公益信託基金，支持偏鄉學校足球隊及菁英球員海外訓練，也曾擔任台北市孔雀足球會會長。

針對女足代表隊即將展開集訓、出國備戰及參賽，姚仁恭表示，已與莊家和教練交換意見，將進一步確認球隊現有資源、補助情形及尚待支應項目，掌握需要優先協調處理的事項，協助球隊做好賽前準備，「她們馬上就要出發、馬上就要訓練、馬上就要比賽，有沒有缺什麼東西，這個我必須要先了解。」姚仁恭指出，對於已在進行中的備戰工作，將先了解實際需求與支援進度，再協調相關資源。

財務方面，姚仁恭強調，將針對博斯數位頻道轉播款、場地費用及其他應付款項，逐項檢視帳務與合約資料，釐清金額、形成原因及協會應負擔的責任，再研議處理方式。他強調，協會經費涉及補助款與募款，必須確保款項用途清楚、支出有所依據，讓資源獲得妥善運用。

行政與人事安排方面，姚仁恭將先了解各部門工作內容、執行進度及第一線需求，再評估工作流程與人力配置。他表示，提高效率的關鍵在於工作方法與態度，必須先掌握實務運作，後續決策才能精準落實。至於祕書長人選，目前尚未定案，將參考推薦，經評估及面談後，以協會整體需要作為任用依據。

對於協會周轉需求，姚仁恭指出，目前仍須先掌握帳戶及整體財務狀況，才能確認實際所需金額與可行的調度方式，後續將依查核結果逐項處理。他希望結合各方累積的經驗，集中資源、凝聚合作力量，從代表隊支援、財務釐清及行政效率等具體工作著手，逐步建立台灣足球發展所需的專業與穩固基礎。

本次當選副理事長為魏寶生、戴遐齡及王筱薰；理事為強木在、曾品皓、郭志恆、方錦龍、高淑霞、羅建輝及陳俊豪；監事為彭臺臨、蕭永福與陳雙全。