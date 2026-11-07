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國際登山論壇跨國經驗交流激盪火花 兩大山林展覽邀民眾互動體驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國際登山趨勢論壇暨山林生活沉浸式體驗展「國際登山趨勢論壇」今天登場。圖／運動部提供
國際登山趨勢論壇暨山林生活沉浸式體驗展「國際登山趨勢論壇」今天登場。圖／運動部提供

運動部全民運動署主辦的「2026國際登山趨勢論壇暨山林生活沉浸式體驗展」，今天在國立台灣科學教育館迎來活動重頭戲，「國際登山趨勢論壇」正式開講，與「登山創新生活展」、「山林生活沉浸式體驗展」同步登場。從國際講師的山岳經驗分享，到展區的戶外科技與山林互動體驗，讓專業交流與民眾參與在同一場域相互呼應。

論壇開幕匯聚山岳界重要代表，運動部全民運動署副署長吳建遠，以及中華民國山岳協會榮譽理事長黃楩楠、台灣山盟公益協會理事長吳祖光、中華民國健行登山會理事長張進忠、中華民國山難救助協會理事長林文坤、台灣山岳文教協會理事長張志湧等貴賓共襄盛舉，展現各界對登山安全、山林文化與永續發展的關注。

相較於活動前的議題預告，今天論壇更著重面對面的交流。來自日本、新加坡、瑞士及尼泊爾的講者，從親山文化、高峰探險、山域安全管理到永續健行觀光，帶來不同國家的觀察；與會者可藉由現場分享及交流環節，對照台灣登山環境，思考安全與永續如何落實於日常登山活動。電影《重返巔峰北壁》導演王一訢亦參與論壇，從山岳影像與創作角度，開啟另一種認識山林的方式。

「登山創新生活展」、「山林生活沉浸式體驗展」同步登場。圖／運動部提供
「登山創新生活展」、「山林生活沉浸式體驗展」同步登場。圖／運動部提供

論壇之外，兩大展覽同樣是現場焦點。「登山創新生活展」讓民眾近距離認識登山裝備與戶外生活新應用；「山林生活沉浸式體驗展」則以互動方式呈現山林場景，讓大小朋友在城市裡也能感受親近自然的樂趣。觀展民眾不僅可以看展，也能透過展區體驗與交流，把對山林的體驗帶入生活中。

運動部全民運動署表示，期盼透過論壇與展覽的結合，讓國際專業知識走近大眾，並鼓勵更多民眾建立安全、健康、永續的親山觀念。系列活動相關資訊請參閱官網：https://expo.twmountain.com/

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