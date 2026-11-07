跳繩U12團體花式混合 竹林國小瞄準「8連霸」花蓮康家一家四口總動員

115年「全國民俗運動匯演賽」東區預賽今天（7日）登場，地點在宜蘭縣頭城國小。宜蘭縣羅東鎮竹林國小去年12月在全國賽跳繩U12「團體花式混合組」完成「7連霸」，今天預賽被安排在壓軸登場，堪稱「好酒沉甕底」；結果獲得91.60分特優晉級，接下來將12月登場的全國決賽尋求「8連霸」。

竹林教練林惠群表示，跳繩是學校傳統強項之一，目前全隊約有80多人，用「社團方式」發展，效果不錯。團體花式除了技巧變化、動作難度，還要注意團隊默契。小朋友通常從小二、小三開始培養，中途如果沒有顯著成績，有的就會轉去別的社團，能夠長期維持穩定成績並不容易。上個月跳繩隊到桃園參加全民運動會，男生拿到一面銅牌，女生也斬獲一項第四名，實力不遜於成年選手。

來自花蓮跳繩運動著名的康家姊弟是阿美族原住民，就讀花蓮女中的姊姊康以嬡（族名：Uul Uuy，露水之意），參加U18女子組個人「開叉跳一迴旋」（111次，特優晉級）、「跑步跳一迴旋」（65次，優等晉級），去年她在全國賽這兩項都拿到特優。就讀宜昌國中的弟弟康以安（Lavin Uuy）參加「個人跑步跳一迴旋」（83次，特優晉級）、「個人二迴旋」（65次，優等）。 去年姊弟倆在全國賽各拿兩項特優成績，今年有機會繼續締造佳績。

有趣的是，康家這次「全員」出動，康爸康立章參加「個人跑步跳一迴旋」，是唯一社會組跳繩選手，用「花蓮武安宮」隊名參賽，康媽高張純凌是領隊兼管理，女兒康以嬡是教練。康立章說：「支持兒女跳繩已經9年，平常有歡笑，難免也有爭執，有甘有苦，今年乾脆自己也來體驗。」結果練習和比賽氣氛完全不同，所幸仍以36次獲晉級，康家兩代3位選手都前進全國決賽。康家姊弟啟蒙教練羅忠華、花蓮縣稻香國小陳慈芳校長，一致鼓勵高張純凌明年也參賽，不管成績如何，一家4口參賽應該能創賽史紀錄。

扯鈴比賽項目繁多，其中U15個人「直立鈴」男子組，花蓮縣花崗國中卓詠恩52.83分特優晉級。他表示，「直立鈴」的訣竅是要不斷使巧勁旋轉，把鈴保持在直立狀態，今天仍有幾個細節出現瑕疵，她表示，回去後再加緊練習，期盼晉級全國決賽時能完美演出。

扯鈴「舞台賽」頗具觀賞性，U15女子組個人賽，花蓮縣國風國中盧沛璟52.97分獲得優等晉級。她表示，去年參加全國賽單鈴直立鈴項目也曾獲得優等，今年則參加「舞台賽」。今天做了「三鈴、滾拋、三拋」時間差等幾套動作，把自己擅長的招式盡量呈現出來，並減少失誤，對自己的表現感到滿意，他希望在全國決賽時能有更好的表現。

三鈴技巧展現精湛實力。專注地進行扯鈴表演，雙手各持棍棒、以高超的技巧同時操控三個白色扯鈴，神情專注而俐落。圖／全國民俗運動匯演賽提供