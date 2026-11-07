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拳擊／黃筱雯遞補WB盃年終總決賽 盼本季劃下完美句點

中央社／ 記者陳容琛台北7日電
WB世界拳擊聯盟舉辦的2026年終總決賽將在烏茲別克登場，台灣女將黃筱雯（圖）獲遞補資格，將挑戰睽違2年後再奪金。中央社 中央通訊社
WB世界拳擊聯盟舉辦的2026年終總決賽將在烏茲別克登場，台灣女將黃筱雯（圖）獲遞補資格，將挑戰睽違2年後再奪金。中央社 中央通訊社

名古屋亞運無緣登上頒獎台，台灣拳擊女將黃筱雯原本計劃休息一段時間，沒想到兩週前得知遞補WB盃年終總決賽，讓她重新把訓練強度拉高，希望替今年賽季劃下完美句點。

曾在東京奧運摘下銅牌的拳擊女將黃筱雯，這次名古屋亞運止步女子54公斤級8強，與獎牌失之交臂，她今天出席活動受訪時表示，原本計畫放鬆練一些基礎的東西，替明年賽季做準備，然而兩週前得知遞補世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）舉辦的年終總決賽，讓她有了新的目標。

兩年前曾稱霸WB盃年終總決賽的黃筱雯分享，歷經亞運失利難免感到不甘心，不過回到台灣後很快調整心態，持續修正不足之處，尤其是應對「纏抱戰術」，必須改變原有打法再突破，「希望本季有個完美收尾。」

台灣拳擊代表隊在名古屋亞運貢獻1金、1銀，中華民國拳擊協會今天舉辦慶功宴，其中理事長許明杰總共發出新台幣132萬5000元獎金，藉以激勵選手、教練，他表示，拳擊運動蓬勃發展，而且上任後每年都有慶功宴，希望拳擊運動持續繳出亮眼表現。

憑藉去年在世界拳擊錦標賽摘金的亮眼成績加持下，黃筱雯也獲得25萬5000元獎金，讓她直呼相當感謝理事長，不只有頒發亞、奧運獎金，對於其他像是亞錦賽、世錦賽等賽事也很重視，「只可惜亞運沒辦法幫忙增添獎牌。」

黃筱雯 亞運 拳擊

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