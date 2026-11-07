南韓羽賽／首局僅拿5分陷苦戰 王子維不敵吳英倫止步4強

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天展開4強賽程，其中我國「羽球王子」王子維遭遇香港好手吳英倫陷入苦戰，在首局僅拿下5分的情況下，第二局雖然一度拉鋸，但最終仍是以5：21、17：21直落二敗下陣來，雖然無緣爭冠，但挺進4強仍是本季個人最佳成績。

今年狀況起伏的王子維，近幾站賽事表現回穩，接連在馬來西亞與印尼兩站超級100等級的賽事挺進到8強，本周的南韓公開賽他更是本季首度殺入到4強賽，並遭遇世界排名第22名的吳英倫。

王子維與吳英倫過去曾2度在台灣舉行的台北公開賽與高雄名人賽交手，並都由王子維拿下勝利，不過22歲的吳英倫今年表現亮眼，不僅拿下超級750的中國名人賽冠軍，還在澳洲公開賽闖進到4強。

兩人今天交手，王子維在首局也出現慢熱的狀況，開賽就被吳英倫打出一波9：0攻勢，最終首局僅拿下5分，就以5：21被對手先下一城。第二局王子維表現則是逐步回穩，儘管仍是一路落後，但數次追到2分差距，不過最終吳英倫仍是以21：17勝出，晉級到男單決賽，至於王子維則止步於4強。

至於我國女單好手林湘緹，今天則是在4強賽遭遇日本名將山口茜，最終以16：21、12：21敗下陣來，台將賽程也全數落幕。