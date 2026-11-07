快訊

竹北藍白合體陳見賢挺邱臣遠 國民黨部稱「藍白是兄弟」：合作不違紀

影／「春風」吹又生？正隆大園廠紙堆火警再復燃 38車82消防員灌救

晶片股急彈能追嗎？下周開盤前 五件值得留意的國際大事

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓羽賽／首局僅拿5分陷苦戰 王子維不敵吳英倫止步4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維在南韓羽球公開賽4強不敵香港好手吳英倫，無緣決賽，但仍寫下本季個人最佳4強成績 新華社
王子維在南韓羽球公開賽4強不敵香港好手吳英倫，無緣決賽，但仍寫下本季個人最佳4強成績 新華社

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天展開4強賽程，其中我國「羽球王子」王子維遭遇香港好手吳英倫陷入苦戰，在首局僅拿下5分的情況下，第二局雖然一度拉鋸，但最終仍是以5：21、17：21直落二敗下陣來，雖然無緣爭冠，但挺進4強仍是本季個人最佳成績。

今年狀況起伏的王子維，近幾站賽事表現回穩，接連在馬來西亞與印尼兩站超級100等級的賽事挺進到8強，本周的南韓公開賽他更是本季首度殺入到4強賽，並遭遇世界排名第22名的吳英倫。

王子維與吳英倫過去曾2度在台灣舉行的台北公開賽與高雄名人賽交手，並都由王子維拿下勝利，不過22歲的吳英倫今年表現亮眼，不僅拿下超級750的中國名人賽冠軍，還在澳洲公開賽闖進到4強。

兩人今天交手，王子維在首局也出現慢熱的狀況，開賽就被吳英倫打出一波9：0攻勢，最終首局僅拿下5分，就以5：21被對手先下一城。第二局王子維表現則是逐步回穩，儘管仍是一路落後，但數次追到2分差距，不過最終吳英倫仍是以21：17勝出，晉級到男單決賽，至於王子維則止步於4強。

至於我國女單好手林湘緹，今天則是在4強賽遭遇日本名將山口茜，最終以16：21、12：21敗下陣來，台將賽程也全數落幕。

南韓 王子維 羽球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

羽球／BWF韓國公開賽 王子維拍落自家人晉男單8強

王楚欽復出首戰輸19歲隊友 黑臉、扭頭被批沒風度

青奧／4局橫掃球王胞妹！陳忞昕勇闖桌球女單金牌戰

NBA／黃蜂禍不單行...克努佩爾復出6分鐘就傷退 還遭籃網逆轉吞5連敗

相關新聞

拳擊／拳協慶功宴頒發135萬獎金 林郁婷橫掃33萬、黃筱雯也拿25萬

中華民國拳擊協會今天舉行慶功宴暨表揚大會，針對亞運及多項國際賽事發出超過130萬元的豐厚獎金，理事長許明杰上任後展現對拳擊運動的大力支持，不僅獎金全面升級，更特別重視教練的辛勞，祭出高額的教練獎勵，誓言做選手與教練最強而有力的後盾。

南韓羽賽／首局僅拿5分陷苦戰 王子維不敵吳英倫止步4強

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天展開4強賽程，其中我國「羽球王子」王子維遭遇香港好手吳英倫陷入苦戰，在首局僅拿下5分的情況下，第二局雖然一度拉鋸，但最終仍是以5：21、17：21直落二敗下陣來，雖然無緣爭冠，但挺進4強仍是本季個人最佳成績。

台灣人壽祖孫三代健走邁入第15年 2千人動物園TeamWalk累積健康資產

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險股份有限公司舉辦的「祖孫三代健走」，今天於台北市立動物園跨世代同行，2000名大小朋友攜手齊步走，台灣人壽董總高階主管一身勁裝參與，中國信託棒球、籃球、電競體育公益大使亦總動員，偕同集團吉祥物們熱血應援。15年來祖孫三代健走累積邁出44公里綠色足跡，相當繞台灣405圈。

足球／足協理事長改選姚仁恭擊敗張璨當選 魏寶生等三人任副理事長

中華民國足球協會在今天舉行第14屆第一次臨時會員大會，並進行正副理事長與理監事改選，最終姚仁恭在46張團體選票中獲得31票，擊敗現任理事長張璨的15票，至於副理事長則是由魏寶生、戴遐齡、王筱薰三人當選。

最硬馬拉松！2500跑者集結馬祖 全馬冠軍抱走「體重等值」高粱酒

「2026第十一屆馬祖馬拉松」今天上午在南竿福澳運動場鳴槍起跑，吸引2500多名跑者共襄盛舉，分別挑戰42K全馬、21K半馬、10K挑戰及5K休閒組。今年以「硬漢集結・再戰鋼鐵賽道」為號召，跑者將迎戰南竿高低起伏的山路、強勁海風與戰地坑道，透過雙腳感受馬祖獨特的島嶼風貌。

2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年青少年錦標賽 我23位選手今天啟程

2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年青少年定向越野錦標賽將於8日在中國桂林展開，台灣選手準備就緒，今天（7日）啟程前往桂林參賽。中華隊是由2位資深教練陳俊民與林志遠督軍，並邀聘企業界人士劉財發擔任領隊，全隊共有16位正選選手及7位自費參賽選手，目標在挑戰各組獎牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。