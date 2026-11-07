台灣人壽祖孫三代健走邁入第15年 2千人動物園TeamWalk累積健康資產

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險股份有限公司舉辦的「祖孫三代健走」，今天於台北市立動物園跨世代同行，2000名大小朋友攜手齊步走，台灣人壽董總高階主管一身勁裝參與，中國信託棒球、籃球、電競體育公益大使亦總動員，偕同集團吉祥物們熱血應援。15年來祖孫三代健走累積邁出44公里綠色足跡，相當繞台灣405圈。

祖孫三代健走連續四年在台北市立動物園登場，台北市政府和衛生福利部首長皆以行動相挺。台北市副市長張溫德連三年參與，肯定台灣人壽健走結合健康、生態與永續，鼓勵大家共同參與透過健走累積家庭美好回憶；衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫大讚台灣人壽健康企業實至名歸，強調健走是最不花錢且最有效的運動，高喊「祖孫一起走、健康更長久」。台灣人壽副董事長許東敏表示，健康是國人最重要的資產，祖孫三代健走用「家」在一起力量，線上線下TeamWalk，讓健康促進跨代永續。

健走持續結合生態保育，台灣人壽副董事長許東敏、總經理莊中慶、策略長葉栢宏與台北市副市長張溫德、國健署副署長魏璽倫、台北市立動物園園長朱孝芬，手舉中國信託認養保育的非洲野驢、穿山甲、黑面琵鷺及陸蟹圖牌，號召民眾共同守護生物多樣性。中信兄弟棒球隊球星游竣宥、陳冠穎，中信飛牡蠣電競選手楊立楷、邱長恩，台中台壽霸龍成棒球員廖奕凱、林雨力多位體育公益大使跨界參與，力挺健康生態永續同行。

全方位主持人阿Ken今年二度接下主持棒，幽默串場逗樂全場，台灣人壽「台灣阿龍」、中信兄弟「小翔」、中信特攻「桑德」及中信慈善基金會「小火子」吉祥物總動員，超萌魅力讓健走民眾秒被圈粉。今年健走特別打造台灣人壽「動物行為學院」專場，能近距離觀察動物的行為奧秘，大小朋友熱烈提問宛如生態小學堂；也融入極危動物非洲野驢生態教育，讓民眾健走亦能理解動物保育的重要性。

「祖孫三代健走」每年攜手公益夥伴同行，今年「1919中華基督教救助協會」陪讀班、「新北市智障者家長協會」及「文山老人服務中心」約160位爺奶及弱勢兒少共襄盛舉。84歲的黃淑美連兩年都來健走，笑稱戶外健走特別不一樣，不僅呼吸新鮮空氣、跟朋友互動心情也變年輕；陪讀班孩子與慢飛天使也難得親近自然、探索動物世界。今年台灣人壽5歲保戶丁小弟弟幸運抱走最大獎「全折疊智慧跑步機」，果真健康好康全都賺到了。

活動現場台灣人壽攤位闖關人潮爆滿，「防詐特攻隊」以防詐大富翁地圖，寓教於樂提升民眾識詐阻詐力；「健康樂活管家2.0」攤位民眾卡位體驗健康檢測、營養保健及家庭照護諮詢服務。中國信託產險及中國信託反毒教育基金會也分別透過互動體驗，推廣車險保障及識毒、防毒觀念。現場還響應環境部「袋袋箱傳」活動，共募集300個二手袋，讓祖孫三代健走成為跨代健康永續、環境永續相傳的家庭團聚日。