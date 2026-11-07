足球／足協理事長改選姚仁恭擊敗張璨當選 魏寶生等三人任副理事長

中華民國足球協會在今天舉行第14屆第一次臨時會員大會，並進行正副理事長與理監事改選，最終姚仁恭在46張團體選票中獲得31票，擊敗現任理事長張璨的15票，至於副理事長則是由魏寶生、戴遐齡、王筱薰三人當選。

中華民國足球協會過去幾年歷經多任理事長更替，原第十三屆理事長鄭文燦在2022年11月正式接任後，於2023年初因接任行政院副院長請辭，並由王麟祥在補選中脫穎而出接任理事長一職，不過在去年11月王麟祥也因身體因素請辭，由張璨在補選中同額競選，完成第13屆理事長最後10個多月的任期。

而今天中華足協也舉行第14屆第一次臨時會員大會，並進行正副理事長與理監事改選，理事長參選人包括知名建築照明設計師姚仁恭以及現任理事長張璨，最終姚仁恭在46張團體選票中獲得31張支持票，擊敗張璨的15票，正式當選足協第14屆理事長。至於5人參選的副理事長，最終則是由拿下16票的台新新光金控副董事長魏寶生、13票的戴遐齡與11票的現任副理事長王筱薰三人當選。

姚仁恭在這次足協改選前曾提出4大專業治理方向，其中就包括了近年來讓足協背負不少罵名的財務問題，期盼透過嚴格認列與透明化、終結代墊文化以及完成清查始得募款等方式，來進行協會財務上的變革。另外他也提出競賽優化與品牌推廣、技術發展和青訓改革以及國際關係與人才交流，期盼能在上任後帶給足協全新氣象。