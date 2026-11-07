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拳擊／拳協慶功宴頒發135萬獎金 林郁婷橫掃33萬、黃筱雯也拿25萬

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華民國拳擊協會今天舉辦慶功宴，並頒發超過130萬元的獎金。記者劉肇育／攝影
中華民國拳擊協會今天舉辦慶功宴，並頒發超過130萬元的獎金。記者劉肇育／攝影

中華民國拳擊協會今天舉行慶功宴暨表揚大會，針對亞運及多項國際賽事發出超過130萬元的豐厚獎金，理事長許明杰上任後展現對拳擊運動的大力支持，不僅獎金全面升級，更特別重視教練的辛勞，祭出高額的教練獎勵，誓言做選手與教練最強而有力的後盾。

過去幾年已成為我國國際綜合性運動會獎牌庫的拳擊，今年名古屋亞運再由林郁婷、陳念琴攜手包辦1金、1銀表現亮眼，而今天拳擊協會也特別舉辦慶功宴並頒發選手教練獎金，其中林郁婷靠著今年亞運金牌與亞錦賽和世界盃表現，抱回33萬5000元獎金，黃筱雯也藉由去年世錦賽金牌以及年終賽和亞錦賽好表現，拿下25萬5000元。  

許明杰指出，除了亞運獎金外，協會也針對世錦賽、世界盃等不同層級的國際賽事，特別編列專屬預算，希望給予選手實質的鼓勵，讓更多新秀願意勇敢踏上國際舞台挑戰自我。談到這次總計發出超過130萬元的獎金，他笑說：「雖然好像有點『不惜重本』，但看到選手繳出好成績，發錢發得相當開心！」

值得一提的是，這份獎勵名單中，教練團的獎金比例相當顯眼，甚至超越部分選手。對此，許明杰強調，選手在前方拚戰固然辛苦，但教練在背後的付出同樣功不可沒，特別是國家隊教練長期陪伴選手，協會希望給予教練群一定的激勵與肯定。

中華民國拳擊協會今天舉辦慶功宴，並頒發超過130萬元的獎金。記者劉肇育／攝影
中華民國拳擊協會今天舉辦慶功宴，並頒發超過130萬元的獎金。記者劉肇育／攝影

展望兩年後的洛杉磯奧運，我國拳擊代表隊在上一屆巴黎奧運奪金創下歷史新高，許明杰也寄予厚望。他指出，協會對接下來的世錦賽與各項大賽都給予高度期許，其中男子拳擊在好手賴主恩卸下戰袍後，陸續有許多優秀新血加入，戰力依舊備受期待。拳擊運動在中華代表團中扮演著極為關鍵的奪牌角色，期盼選手能延續亮眼表現。

隨著近年台灣拳擊在國際賽事知名度大增，國內的拳擊熱潮也隨之蓬勃發展。許明杰觀察到，不僅專業競技人口增加，許多健身房與少年拳擊的推廣也越來越普及，針對外界關注未來是否有機會朝「職業化」發展，許明杰透露，協會目前正積極將職業拳擊賽事的投入納入考量，未來有望看到台灣拳擊朝職業化邁進，持續推升我國拳擊運動的整體格局。

林郁婷 拳擊 黃筱雯

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