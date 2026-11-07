最硬馬拉松！2500跑者集結馬祖 全馬冠軍抱走「體重等值」高粱酒

「2026第十一屆馬祖馬拉松」今天上午在南竿福澳運動場鳴槍起跑，吸引2500多名跑者共襄盛舉，分別挑戰42K全馬、21K半馬、10K挑戰及5K休閒組。今年以「硬漢集結・再戰鋼鐵賽道」為號召，跑者將迎戰南竿高低起伏的山路、強勁海風與戰地坑道，透過雙腳感受馬祖獨特的島嶼風貌。

邁入第十一屆的馬祖馬拉松，最大的特色就是將整座島嶼化為賽場，不同於一般城市型馬拉松，南竿道路隨山勢蜿蜒，陡坡、海岸、聚落交錯，跑者不僅要考驗體能與耐力，更得克服地形帶來的挑戰，「鋼鐵賽道」也成為這項賽事最鮮明的標誌。

其中，21K及42K組從福澳出發，沿途行經觀海路、四維、馬港、勝天路、津板路、仁愛及中央大道等地，並穿越具有戰地特色的南北坑道，再經南竿體育館、馬祖高中、介壽及復興路等路段返回終點。42K全馬選手更須完成兩圈賽道，才能成功完賽，挑戰難度不容小覷。

今天上午6時活動揭開序幕，42K全馬與21K半馬於6時40分率先起跑，10K組6時50分出發，5K休閒組則於7時鳴槍，開幕活動也安排馬祖防衛指揮部戰技演出，為賽事增添濃厚戰地氛圍。

除了挑戰體能，賽事也融入馬祖國際藝術島的文化元素，跑者行經珠螺村，可欣賞藝術家陳益輝創作的「築巢」；馬祖村沙灘則有伊祐．噶照作品「海就是我的陸」，讓跑者在山海景色與戰地歷史之外，也能看見馬祖藝術與文化的不同面貌。

主辦單位沿途規劃多處補給站，提供跑者適時補充體力，完賽後還能感受地方熱情款待，讓參賽者不只是來跑步，更能透過賽道認識馬祖的聚落、人文與自然景觀。

今年另一項話題焦點，則是延續歷屆特色的冠軍獎勵，42K全馬男子、女子總排名第一名，都獲得馬祖酒廠贊助、等同自身體重的馬祖高粱酒，讓跑者征服鋼鐵賽道後，還有機會把與自己體重相當的高粱酒帶回家，成為賽事最具地方特色的獎項。

最終42公里全馬男子組冠軍由張景敦奪得，這是他首次造訪馬祖，卻一舉拿下男子組第一名，也完成挑戰台灣、澎湖、金門、馬祖四地馬拉松的目標。張景敦表示，過去已參加超過100場馬拉松，這次來到馬祖，最深刻的感受就是賽道相當具有挑戰性，上下坡接連不斷，對體能是一大考驗。

不過，他也說，馬祖沿途風景十分優美，雖然比賽期間下著雨，但跑起來仍相當舒服，讓他在克服地形挑戰之餘，也能欣賞島嶼山海景色。首次踏上馬祖就能奪冠，對他而言更是一次難忘的跑馬經驗。

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「2026第十一屆馬祖馬拉松」今天上午在南竿福澳運動場鳴槍起跑，吸引2500多名跑者共襄盛舉，圖為民眾穿著馬祖在地特有的傳統神偶「孩囝」參與，相當吸睛。圖／讀者提供

「2026第十一屆馬祖馬拉松」今天開跑，吸引2500多名跑者共襄盛舉，分別挑戰42K全馬、21K半馬、10K挑戰及5K休閒組。圖／讀者提供

「2026第十一屆馬祖馬拉松」今天開跑，最終42公里全馬男子組冠軍由張景敦奪得，他也獲得馬祖酒廠贊助、等同自身體重的馬祖高粱酒。圖／讀者提供

「2026第十一屆馬祖馬拉松」今天上午在南竿福澳運動場鳴槍起跑，跑者在雨中奮力奔跑。圖／讀者提供