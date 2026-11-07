2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年青少年錦標賽 我23位選手今天啟程

2026亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年青少年定向越野錦標賽將於8日在中國桂林展開，台灣選手準備就緒，今天（7日）啟程前往桂林參賽。中華隊是由2位資深教練陳俊民與林志遠督軍，並邀聘企業界人士劉財發擔任領隊，全隊共有16位正選選手及7位自費參賽選手，目標在挑戰各組獎牌。

各國代表隊已陸續抵達桂林，大會8日上午安排在桂林植物園進行短距離模擬賽，下午在桂林度假村進行中距離模擬賽，晚間於選手村召開領隊會議。9日上午9時40分在草坪鄉舉行開幕典禮，隨即展開首日接力賽賽程。10日在桂林植物園進行短距離賽，11日休兵，12日在桂林度假村進行中距離賽，12日晚間在選手村舉行頒獎閉幕儀式，各國代表隊訂13日賦歸。

即將參加亞洲大賽的台灣定向越野好手，大多剛經過115桃園全民運洗禮，此次進軍亞洲大賽都頗有信心，教練陳俊民與林志遠鼓勵選手全力以赴，迎接亞洲大賽的挑戰。

本屆定向越野亞洲大賽，將進行菁英組的亞洲錦標賽及青年與青少年的亞青賽，據大會已公告資料，香港派出菁英組17位、青年及青少年組24位共計41位選手，日本派出菁英組18位、青年及青少年30位共計48位選手，哈克菁英組4位、青年暨青少年10位共計14位選手，中華隊則是菁英組6位、青年及青少年17位共計23位。