網球／批評對手「大頭症」遭收音 皮古拉籲重視球員隱私

女子網壇近期再度爆發「收音烏龍」爭議，世界排名第5的美國名將皮古拉（Jessica Pegula）日前在加州印地安泉備戰WTA年終賽時，私下與教練對話遭官方直播麥克風放送，內容不僅稱世界排名第3的俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva）有「大頭症」，更公開批評其心態與態度。這段影片曝光後隨即在網路瘋傳，雖然後續已緊急下架，但已在網壇掀起軒然大波。

對此，皮古拉今天受訪時無奈坦言，這是一場「不幸的狀況」，並強調自己完全不知道、也未被告知對話過程遭到收音播放，「不過事已至此，就是這樣了。」身為WTA球員委員會成員的她指出，選手隱私問題近年一直是大家持續爭取的核心議題，隨著賽事監控與影音收音設備越來越多，雖然對轉播來說是好事，但近年頻頻發生不必要的偷跑與直播事件，希望這次風波能重新點燃討論，並藉此為球員爭取更多隱私空間。

針對這起嚴重紕漏，WTA主席卡米洛（Valerie Camillo）於年終賽的記者會上公開致歉，坦言組織在直播執行上出現「多次疏失」。她指出，現場缺乏預先通知與清晰標示，且原本的意圖僅是收錄環境音，並非捕捉私下對話：「這顯然是我們在技術執行與監控上的失敗。」卡米洛也向皮古拉及教練致歉，強調這類事件令人遺憾且無法接受。

事實上，網壇近年已多次發生球員隱私遭公開播出的爭議，今年1月澳洲網球公開賽期間，世界排名第4的美國好手高芙（Coco Gauff）在自認隱密的區域摔拍洩憤，畫面卻遭全球直播；前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）當時便痛批選手處境宛如「動物園裡的動物」時刻被監視。莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）也曾在2023年美網落敗後，在球員休息室摔拍的私密畫面也同樣遭到外流。