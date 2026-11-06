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舉重世錦賽／陳柏任B組逆襲 男子110公斤級抓舉銅牌
在中國寧波舉行的世界舉重錦標賽，台灣男子好手陳柏任雖然被分在B組，但最終他在抓舉以191公斤獲得銅牌，而挺舉219公斤第8、總和410公斤第5。
男子110公斤是屬於2028洛杉磯奧運舉辦的6個男子量級之一，這次世錦賽也多達32個人參賽，依照選手的報名成績，台灣好手陳柏任被分在B組出賽。
陳柏任今天抓舉的開把重量是185公斤順利舉起，接著挑戰191公斤又成功過關，只可惜第3次試舉力拚194公斤失敗。
接著來到挺舉項目，陳柏任開把重量設定在210公斤輕鬆過關，接著219公斤依舊順利舉起，最後一次試舉挑戰226公斤可惜失敗。
在B組賽程結束後，陳柏任的抓舉191公斤排第1、挺舉219公斤排第2、總和410公斤也是第1。
只可惜接下來A組選手登場後，陳柏任的抓舉被擠到第3名，但仍獲得一面銅牌，至於挺舉、總和則分別滑落至第8、第5名。
陳柏任在今年名古屋亞運抓舉結束後，暫時以189公斤排在第2，沒想到挺舉3次都失敗，最終無緣頒獎台。
舉重世界錦標賽將在11月8日落幕，台灣僅剩下3人出賽，包括男子110公斤+C組的金晟、男子110公斤+B組的董秉誠及女子86公斤+A組的汪凌蓁。
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