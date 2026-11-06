桌球／WTT冠軍賽法蘭克福站 林昀儒拍退周啟豪晉級8強

我國桌球一哥林昀儒今天在WTT冠軍賽法蘭克福站賽事，於16強賽遭遇中國大陸強敵、世界排名第12名的周啟豪，也是雙方繼重慶站後再度碰頭，最終以11：7、11：9、8：11、11：7勝出，晉級到8強。

世界排名第6的林昀儒，本周在法蘭克福站賽事首輪，以3：2險勝斯洛維尼亞好手約爾吉奇（Darko Jorgic），16強賽則是對上過去曾兩度交手的周啟豪，兩人今年才在重慶站16強賽碰頭，當時由林昀儒以3：1取勝。

雙方今天再度交手，林昀儒在開局就打出凌厲攻勢，一度取得6：0領先，不過周啟豪調整後表現回穩，一度追到僅剩3分差距，但林昀儒仍是以11：7先下一城。

第二局雙方則是展開激烈拉鋸，周啟豪在取得8：5領先後，林昀儒卻是連追4分逆轉戰局，並以11：9取得2：0優勢。第三局周啟豪又一度取得7：4領先，但林昀儒再度展現強大抗壓力，連追3分扳平，但周啟豪仍是以11：8扳回一城。第四局，林昀儒開賽就拉開差距，最終以11：7收下勝利，晉級到8強賽。