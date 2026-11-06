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深化台美運科合作 AIT與學術交流基金會拜訪運科中心攜手國訓中心接待

聯合報／ 即時報導
運科中心董事長蔚順華（右）致贈紀念品。圖／運科中心提供
運科中心董事長蔚順華（右）致贈紀念品。圖／運科中心提供

為深化台美在運動科學、體育人才培育及學術領域的交流及合作，美國在台協會（AIT）與學術交流基金會（Foundation for Scholarly Exchange, Fulbright Taiwan）訪問團於今天（6日）蒞臨位於高雄左營的國家運動科學中心進行實地參訪與深度座談。本次交流由運科中心董事長蔚順華、執行長趙遠宏偕同國家運動訓練中心執行長趙士強共同接待，展現台灣在頂尖運動科研技術與國手培訓上的堅實整合量能。

美方訪問團陣容堅強，包括AIT文化新聞組組長兼學術交流基金會董事會主席司馬騰（Matthew Cenzer）、文化官顧慧欣（Fatima Quraishi）與高雄分處新聞官彭莉莎（Liz Jones）、資深教育政策研究員謝一華（Sharon Hsieh）、公眾事務經理蘇奕如（Emily Su）及社群媒體統籌邱詩雯（Vivian Chiu），以及學術交流基金會執行長那原道（Randall Nadeau）與資深計畫長林芝立（Lisa Lin）等人。

訪問團在上午抵達後，先聽取運科中心及國訓中心簡報，深入了解台灣在頂尖選手培訓及運動科學研發及支援服務的策略布局。隨後進行圓桌座談會中，雙方聚焦人才培育與專業交流展開深度座談，涵蓋「獎學金及研究生培育」、「專業人員及學者交流」、「美國學生來台就學與交流」及「美籍學者與專家來台合作機制」四大議題。隨後實地走訪運科中心建置之生理恢復室、戰情室及棒球場智慧科技系統等關鍵科研與設施，現場由運科中心專業運科人員進行系統展示與解說，讓訪賓深入瞭解運科中心結合數據分析、智慧感測與精準恢復技術，為國家代表隊打造全方位的競技後勤支援體系。

運科中心董事長蔚順華表示，運動科學的跨國鏈結是中心邁向國際化的重要策略，非常感謝AIT與學術交流基金會對台灣運科發展的重視與支持，本次交流也將為台美在運動科技、學術教育與國際人才對接上奠定堅實基礎；透過Fulbright Program（傅爾布萊特計畫）深厚的國際學術網絡，期盼未來能引進更多國際頂尖科研資源，同時將台灣優秀的運科人才與實務成果推向國際舞台。

AIT司馬騰組長指出，展望2028年洛杉磯奧運，運動在連結我們雙方社會上扮演日益重要的角色，「我們期盼探索創新方式，與運科中心及國訓中心攜手合作，推動美台運動外交。」

學術交流基金會執行長那原道亦表示，運動科學已是當前全球頂尖體育與科研發展的關鍵驅動力，台美在教育與學術領域有著長期穩固的合作夥伴關係，期待藉由本次交流作為起點，加速推動台美在運科研究、學人互訪及青年學者培育上的具體專案落地。

運科中心強調，未來將持續與國訓中心緊密攜手，積極拓展國際夥伴關係，以先進科研量能助力我國運動選手征戰世界體壇，並期盼攜手AIT與學術交流基金會，為台灣運動科學與國際接軌開創新篇章。

美國在台協會（AIT）與學術交流基金會訪問團於今天蒞臨運科中心，國訓中心一同接待。圖／運科中心提供
美國在台協會（AIT）與學術交流基金會訪問團於今天蒞臨運科中心，國訓中心一同接待。圖／運科中心提供

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