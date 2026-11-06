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南韓羽賽／王子維本季首闖4強 林湘緹將與山口茜爭決賽門票

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維直落二擊敗地主金海德，本季首度闖進4強。 新華社
王子維直落二擊敗地主金海德，本季首度闖進4強。 新華社

BWF超級500的南韓羽球公開賽今天展開8強賽程，我國共有3組人馬相繼登場，其中在男單賽場上，王子維遭遇地主金海德，最終以21：12、24：22直落二取勝，加上女單林湘緹也以直落二拍退金敏煊，雙雙挺進到4強賽。

男單世界排名第41名的王子維，過去與23歲的金海德不曾有過交手紀錄，兩人在今天首度碰頭，王子維在首局賽事中就展現壓倒性實力，在一路領先的情況下以21：12先下一城。不過第二局金海德也展開反撲，在拉鋸戰中還一度取得領先，但王子維局末也穩住陣腳，在雙方戰成22：22後連得兩分，以24：22勝出，本季首度挺進到4強賽。

至於女單世界排名第18名的林湘緹，今天同樣遭遇地主選手、世界排名第61名的金敏煊挑戰，不過在兩局賽事中，林湘緹都只讓對手拿下個位數分數，最終以21：6、21：8直落二勝出，晉級到4強賽後將對上日本名將山口茜

山口茜 林湘緹 王子維

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