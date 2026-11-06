台北市與連江縣續簽MOU 深化運動賽事 提供馬拉松保障名額互惠

台北市政府體育局與連江縣政府教育處今天（6日）於連江縣政府續簽「運動交流合作備忘錄（MOU）」，適逢「2026第十一屆馬祖馬拉松」開賽前夕，由台北市體育局副局長湯皓宇與連江縣教育處處長王禮民代表簽署，延續雙方自2024年建立的合作關係，除深化運動賽事及體育行政經驗交流，更提供馬拉松保障名額互惠，讓兩地跑者有更多機會參與彼此的重要賽事，期盼以運動串聯城市與離島，拓展多元體育交流。

湯皓宇表示，台北市長期累積大型城市路跑賽事籌辦、國際行銷及賽務管理經驗，台北馬拉松更是榮獲世界田徑總會金標籤認證的國際級路跑賽事；連江縣則充分運用離島獨特的自然地景與歷史人文風貌，發展兼具運動觀光及在地文化的特色馬拉松。透過雙方交流互訪，不僅能分享賽道規劃、賽務管理及賽事行銷等實務經驗，更能讓兩地跑者藉由參與不同型態的馬拉松，感受多元路跑文化，進一步帶動地方觀光及運動風氣。

湯皓宇指出，馬拉松不僅是體能與意志力的挑戰，更是認識一座城市及其文化的重要方式。台北與馬祖雖然地理環境及發展條件不同，卻同樣透過路跑賽事推廣全民運動，期盼藉由續簽合作備忘錄，持續擴大交流層面，讓更多兩地民眾走出熟悉的生活圈，以運動拓展視野、增進彼此情誼。

王禮民表示，連江縣近年積極發展運動觀光，包含馬祖馬拉松等賽事已打出響亮名聲。期盼透過雙方交流合作，借鏡台北市在大型賽事規劃、行銷整合及運動科學資源等方面的成熟經驗，持續精進賽事內涵與服務量能，帶動離島運動觀光產業穩健成長。

台北市體育局強調，雙方將以此次續簽MOU為基礎，持續推動全民運動、競技運動及體育行政等各面向合作，並透過業務觀摩、人員互訪及賽事宣傳等方式，深化兩地交流，讓運動成為連結台北與馬祖的海上橋梁，共同為地方體育發展注入更多活力。