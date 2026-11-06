亞運精英運動員卡開放預購 林郁婷、傅兆玄盼未來納入「物料卡」

國家運動產業發展中心於今天舉辦「亞運精英運動員卡發表會」，包括林郁婷、傅兆玄、王冠閎、辜泳彥、王彥程、林岳平等人都到場站台，其中平時就有收集球卡習慣的林郁婷也直言，期待未來能納入「物料卡」，將會更別具意義。

中華奧會在過去杭州亞運、巴黎奧運都曾發行「英雄卡」後，今年則是與國家運動產業發展中心合作推出「亞運精英運動員卡」，希望透過運動員卡牌形式，將台灣優秀運動員的競技成就、個人特色與運動故事轉化為具有收藏價值的運動文化內容，為運動產業開創新的跨域合作契機。

過去就曾參與中華奧會英雄卡發行的林郁婷就表示，將運動員的榮耀高光時刻，透過運動於卡記錄下來是一件非常值得讚賞的事情，「因為我本身也有在收集一些球卡、簽名卡，所以對於卡牌的世界沒有那麼陌生，也會希望說這張卡的產生，未來也讓卡迷有新的收集選擇。」

對於球員卡除了簽名卡外，還有更具有紀念意義的「物料卡」，林郁婷也坦言如果未來有機會出個人的「物料卡」，肯定會酷，「可是我們拳擊沒有太多的徽章什麼的，大會的拳套也沒辦法拿到，剩下的可能就是比賽服，或是紅藍角分別，因為第一種子就只會有紅角，那肯定又更稀有。」

至於田徑男子跳高金牌傅兆玄也表示，平時也看過身邊有人開卡包和收集卡牌，也聽說棒球有釘鞋卡之類的「物料卡」，「因為平時我們都會把具有紀念意義的裝備保留起來，如果能夠透過物料卡的方式呈現，肯定會很酷。」