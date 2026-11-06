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亞運精英運動員卡12月12日開放預購 王彥程笑稱想要部長李洋卡

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
國家運動產業發展中心於今天舉辦「亞運精英運動員卡發表會」。記者劉肇育／攝影
國家運動產業發展中心於今天舉辦「亞運精英運動員卡發表會」。記者劉肇育／攝影

國家運動產業發展中心於今天舉辦「亞運精英運動員卡發表會」，發表和中華奧會共同發行、以亞運精英運動員為主題的運動員卡，包括今年三位金牌得主拳擊林郁婷、田徑傅兆玄、游泳王冠閎，以及滑板新秀辜泳彥、旅外棒球好手王彥程都到場展示自己的運動員卡，卡包也將於12月12日開放預購。

運產中心今年與中華奧會合作，繼日前搶先發行「亞運精英運動員卡－傳奇卡」後，今天則是舉行「亞運精英運動員卡」發表會，本次發表會邀請運動員代表出席，透過揭卡儀式及選手分享，呈現運動員個人品牌與運動文化結合的創新成果，展現運動產業跨域合作的新契機。

在今天代表運動部出席的次長黃啟煌表示，去年部長李洋上任後，就提出了希望作運動員卡的想法，很高興現在將它付諸實行，「但球員卡不只是把球員放到卡裡面，而是把球員的價值放入其中，產業發展是運動部很在乎的事情，也感謝中華奧會支持這樣的想法，運發中心把他發行出來。我們要記錄榮耀、珍藏典範。」

運發中心董事長鄭仁傑也表示，這次運動卡發行，不只是一張卡可以收藏，也可以是運動員與粉絲的接駁口、虛實的融合，同時看到運動員精神的故事，「在過去我們已經發行了以亞運為基底的傳奇卡，一掃而空，今天是針對精英卡做發行，之後還有新秀卡。」

在今天發表會上，5名精英選手也公布了自己卡上的座右銘，分別為林郁婷「只要內心足夠強大就能戰勝一切」、傅兆玄「人生的起飛，往往就在你敢於接住機會的那一瞬間」、王冠閎「夢想沒有極限」、王彥程「不滿足於現在，不畏懼未知」、辜泳諺「不怕失敗，只怕沒有勇氣挑戰」。

對於能與台灣其他領域運動員一起發行亞運運動員卡，王彥程也直言新鮮，「因為是代表台灣的照片在上面，然後我覺得喜歡收藏的人又會更開心，因為他也可以說是台灣限定，然後還沒有開始在收藏的人也會覺得說『誒，這是一個新的東西，我是不是也可以去收藏？』這樣子。」

王彥程也透露，雖然平時自己沒有收集球員卡的習慣，但這次的亞運運動員卡他也希望能夠搜集，尤其是今天到場的幾位選手教練，「另外，如果有李洋部長的，我應該也會蠻想要的。」

運發中心指出，今年9月首波的傳奇卡發表後已被預購一空，下一波精英運動員卡預計將於12月12日開放預購，預計將販售5萬包，每包售價105元內含5張卡。本次包含在本屆名古屋亞運奪牌的「精英卡」及首次參加亞運的「新秀卡」。持續推出值得收藏的運動員榮耀紀錄，邀請民眾一同關注後續消息，以收藏支持台灣運動員，讓每一份為國爭光的感動，都有機會成為長久流傳的記憶。

亞運 王彥程 李洋

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