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企業射箭／總冠軍賽8日花蓮登場 衛冕軍彰化銀行迎戰新北凱撒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
彰銀邱意晴（右）、李彩綺（左）的雙奧運國手組合十分豪華。圖／大會提供
彰銀邱意晴（右）、李彩綺（左）的雙奧運國手組合十分豪華。圖／大會提供

2026中華企業射箭聯賽8年總冠軍賽即將於8日登場，比賽場地移師花蓮縣國福運動園區，由衛冕軍彰化銀行迎戰2022年曾奪冠的新北凱撒

新北凱撒本季例行賽積分35分高居第一，今年名古屋亞運國手鄭祥輝是男子十分箭第一名，以89支遙遙領先第二名的新竹市愛山林林子翔72支，儘管出賽頻繁，個人勝率仍保持在聯盟第4的72.7%，季後挑戰賽對新濠建設出賽3場也都助隊拿下勝利，是團隊能否拿下隊史第二冠的重要角色。

彰化銀行本季倒吃甘蔗，例行賽從後段班一路衝回領先群，季後賽挑戰賽對新竹市愛山林秋風掃落葉，連續兩戰都提前在第4點（最多6點）結束比賽，以「直落二」再次踏進總決賽窄門。

彰銀陣容相當豪華，擁有巴黎奧運雙女子國手邱意晴、李彩綺，本季女單勝率高達8成排名第一、女團7成排名第二，都晉級最後的分項冠軍賽。另外男子除了資深射手鄧宇成坐鎮，近期狀況不錯的羅正偉除了混雙還可能扛起男單重任。

總冠軍賽賽制為7戰4勝、單場積點制，男女個人賽單場最高7分，混雙、男女團體賽最多6分，複合弓由於比數較高，至多以5分計，6個項目總計37分，設有提前結束比賽機制，且排點不同於例行賽固定順序，將由兩隊輪流在賽前公布，增添不少戰略空間。

8日賽程為上午9時總冠軍賽G1，12時、15時進行G2與G3，現場不收門票自由入場，或可透過官方YouTube頻道（https://www.youtube.com/@ceal8764）觀看直播。總冠軍賽G4之後的賽程將安排在12月5日，暫定比賽地點為新莊體育園區陽光草坪，隔天6日同一地點舉辦分項冠軍賽。

凱撒 彰化銀行

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