中職／味全龍11/22封王遊行 北市府再推好康延續奪冠熱潮

中華職棒37年台灣大賽日前在台北大巨蛋圓滿落幕，台北主場球隊「味全龍」勇奪隊史第6座總冠軍。北市府攜手味全龍球團於11月22日下午2時舉辦封王遊行，邀民眾換上象徵榮耀的紅色衣著為英雄隊伍歡呼；另有多項全城同慶優惠與好康活動，延續奪冠熱潮。

封王遊行當天，車隊將自天母棒球場出發，行經台北市區，最終抵達台北大巨蛋松菸大道，北市府邀請全體市民共襄盛舉，一同迎接冠軍英雄。台北捷運也全力營造沉浸式奪冠氛圍，國父紀念館站於活動期間播送專屬車站音樂與閘門刷卡音效，5號出口則有「同慶打卡熱點」，民眾可拍照留念。

為延續封王喜氣並鼓勵市民培養規律運動習慣，體育局宣布11月1日至30日註冊U-Sport台北樂運動的市民會員，前往全市各區運動中心、健身房等267間公民營合作場館運動，單日單次原發送的5U幣將直接翻倍為10U幣，累積滿百即可轉為悠遊卡儲值金用於日常消費或折抵運動費用外。

另外，全市運動中心11月14日起推出「遇龍」專屬優惠，凡生肖屬龍或姓名中含有「龍」（含同音字）的民眾，憑有效身分證明文件即可享健身房或游泳池單次入場不限時免費體驗1次，各中心限量100名；商業處則推動憑今年台北大巨蛋、台北小巨蛋、北流及北藝4大場館票根，即可在全市370家以上特約商圈店家享全年專屬優惠。

觀傳局「大巨蛋好宿PASS」特別響應封王活動，11月中旬在台北旅遊網官方社群加碼推出抽獎好康，民眾於活動期間完成指定貼文任務即有機會抽中好禮。

體育局表示，為延續奪冠榮耀並具體落實對棒球運動的長期支持，持續推動總經費逾6億元的天母棒球場硬體升級改善工程。

體育局指出，整體方案分階段逐步推進，包含去年至明年投入1.94億元進行全區座椅全面更新、明年至後年編列8300萬元翻新人工草皮，以及2028年至2030年斥資4億元全面更換外野高畫質大螢幕，全面強化球員比賽安全與球迷觀賽體驗。