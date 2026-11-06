快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／味全龍11/22封王遊行 北市府再推好康延續奪冠熱潮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
歡慶味全龍封王，北市運動中心11月14日起推出「遇龍」優惠，生肖屬龍或姓名含「龍」（同音）者，可享健身房或游泳池單次免費入場體驗（各館限額100名）。。圖／北市體育局提供
歡慶味全龍封王，北市運動中心11月14日起推出「遇龍」優惠，生肖屬龍或姓名含「龍」（同音）者，可享健身房或游泳池單次免費入場體驗（各館限額100名）。。圖／北市體育局提供

中華職棒37年台灣大賽日前在台北大巨蛋圓滿落幕，台北主場球隊「味全龍」勇奪隊史第6座總冠軍。北市府攜手味全龍球團於11月22日下午2時舉辦封王遊行，邀民眾換上象徵榮耀的紅色衣著為英雄隊伍歡呼；另有多項全城同慶優惠與好康活動，延續奪冠熱潮。

封王遊行當天，車隊將自天母棒球場出發，行經台北市區，最終抵達台北大巨蛋松菸大道，北市府邀請全體市民共襄盛舉，一同迎接冠軍英雄。台北捷運也全力營造沉浸式奪冠氛圍，國父紀念館站於活動期間播送專屬車站音樂與閘門刷卡音效，5號出口則有「同慶打卡熱點」，民眾可拍照留念。

為延續封王喜氣並鼓勵市民培養規律運動習慣，體育局宣布11月1日至30日註冊U-Sport台北樂運動的市民會員，前往全市各區運動中心、健身房等267間公民營合作場館運動，單日單次原發送的5U幣將直接翻倍為10U幣，累積滿百即可轉為悠遊卡儲值金用於日常消費或折抵運動費用外。  

另外，全市運動中心11月14日起推出「遇龍」專屬優惠，凡生肖屬龍或姓名中含有「龍」（含同音字）的民眾，憑有效身分證明文件即可享健身房或游泳池單次入場不限時免費體驗1次，各中心限量100名；商業處則推動憑今年台北大巨蛋、台北小巨蛋、北流及北藝4大場館票根，即可在全市370家以上特約商圈店家享全年專屬優惠。  

觀傳局「大巨蛋好宿PASS」特別響應封王活動，11月中旬在台北旅遊網官方社群加碼推出抽獎好康，民眾於活動期間完成指定貼文任務即有機會抽中好禮。

體育局表示，為延續奪冠榮耀並具體落實對棒球運動的長期支持，持續推動總經費逾6億元的天母棒球場硬體升級改善工程。

體育局指出，整體方案分階段逐步推進，包含去年至明年投入1.94億元進行全區座椅全面更新、明年至後年編列8300萬元翻新人工草皮，以及2028年至2030年斥資4億元全面更換外野高畫質大螢幕，全面強化球員比賽安全與球迷觀賽體驗。

味全龍隊10月26日奪冠瞬間，紅色彩帶傾瀉而下。聯合報系資料照
味全龍隊10月26日奪冠瞬間，紅色彩帶傾瀉而下。聯合報系資料照

味全龍 北市府 中華職棒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

關懷盃／卡到冬盟與龍隊封王遊行 林智勝苦笑：難抉擇

棒球／台日韓職棒三強桃園交鋒！DAZN雙11祭56折優惠

TPBL／職籃首座球隊主題捷運車站 科技大樓站注入戰神風貌

職棒37年台灣大賽龍象爭冠 永慶房屋包場VIP福利超澎湃

相關新聞

青奧／中華隊首金出爐！ 陳忞昕桌球女單奪金寫紀錄

2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會，陳忞昕於當地時間5日的桌球女單金牌戰，以5：11、12：10、11：8、11：13、11：7、12：10擊敗新加坡選手黎明映，奪下中華代表團第1金。

體操／用世錦賽金牌為起伏一年作結 唐嘉鴻明年著眼全能賽場

「亞洲貓王」唐嘉鴻今年經歷亞錦賽信心提升，亞運在男團摘銅但單項遺憾失手，以及最終世錦賽奪得金牌的驚奇，在競技場上體會了起伏跌宕的一年，在今天出席台師大亞運表揚會時，他直言這是一段不可思議的旅程，不僅為台灣帶回珍貴的世錦賽金牌，也讓他找到心態更穩定的方式，為未來的競技之路打下深厚基礎。

游泳／亞運摘金後養傷躺了兩周 王冠閎談與林昀儒去浮潛「很怕對方受傷 」

今年名古屋亞運拿下我國史上首面亞運男子游泳金牌的「亞洲蝶王」王冠閎，在今天出席母校台灣師範大學表揚會，回顧過去這一年高潮迭起的賽季，他坦言內心百感交集，亞運前夕的孤獨備戰與腰傷低潮，他憑藉強大意志力挺過壓力，最終在名古屋亞運游出夢寐以求的金牌，如今卸下重擔，他期盼帶著這份得來不易的成果繼續向前，為明年的各項賽事重整旗鼓。

企業射箭／總冠軍賽8日花蓮登場 衛冕軍彰化銀行迎戰新北凱撒

2026中華企業射箭聯賽8年總冠軍賽即將於8日登場，比賽場地移師花蓮縣國福運動園區，由衛冕軍彰化銀行迎戰2022年曾奪冠的新北凱撒。

中職／味全龍11/22封王遊行 北市府再推好康延續奪冠熱潮

中華職棒37年台灣大賽日前在台北大巨蛋圓滿落幕，台北主場球隊「味全龍」勇奪隊史第6座總冠軍。北市府攜手味全龍球團於11月22日下午2時舉辦封王遊行，邀民眾換上象徵榮耀的紅色衣著為英雄隊伍歡呼；另有多項全城同慶優惠與好康活動，延續奪冠熱潮。

體操／亞運斬獲1金2銀4銅 台師大王冠閎、唐嘉閎等選手獲校方表揚

國立台灣師範大學今天舉辦名古屋亞運選手表揚活動，本屆亞運共有20位台師大學生參與競技，在游泳、舉重、拳擊、網球、體操、射擊及女子壘球等項目表現亮眼，合計勇奪1金、2銀、4銅，包括奪下男子游泳史上首面金牌的「亞洲蝶王」王冠閎、「世界貓王」唐嘉鴻、「拳擊女王」陳念琴等選手都到場接受表揚，展現長期深耕體育專業與競技人才培育的豐碩成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。