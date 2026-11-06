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游泳／亞運摘金後養傷躺了兩周 王冠閎談與林昀儒去浮潛「很怕對方受傷 」

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王冠閎（左）參加台師大亞運表揚會。記者劉肇育／攝影
王冠閎（左）參加台師大亞運表揚會。記者劉肇育／攝影

今年名古屋亞運拿下我國史上首面亞運男子游泳金牌的「亞洲蝶王」王冠閎，在今天出席母校台灣師範大學表揚會，回顧過去這一年高潮迭起的賽季，他坦言內心百感交集，亞運前夕的孤獨備戰與腰傷低潮，他憑藉強大意志力挺過壓力，最終在名古屋亞運游出夢寐以求的金牌，如今卸下重擔，他期盼帶著這份得來不易的成果繼續向前，為明年的各項賽事重整旗鼓。

回顧今年整年的心路歷程，王冠閎坦言自己承受了相當大的壓力，「其實今年整年就是一直給自己的壓力蠻大的，也不只是自己，大家給的壓力都蠻大。」由於國內少有同等級的高強度刺激與競爭，讓他在備戰亞運期間感到格外孤單與寂寞，對於對手的實力與臨場發揮充滿未知與緊張。

即使在亞運賽場上也遭遇了諸多狀況，但王冠閎最終憑藉扎實訓練與沉著應對，成功奪下金牌，這面金牌不僅是對他實力的肯定，也替他卸下了沉重的心理負擔，「到了比賽也很順利的剛好拿到自己夢寐以求的金牌，也是給自己一個有達到目標的感覺，然後讓自己心情比較放鬆。」

談到近期的身體狀況，王冠閎透露，剛從亞運結束回國時，腰部舊傷一度嚴重復發，甚至在家躺了兩個禮拜動彈不得，連走路都會劇痛，經過兩周的積極休養與治療，目前已百分之百痊癒並恢復正常訓練，面對這段時間的突發狀況，他並未過多追究原因，而是專注於身體的修復與調整。

對於日本名將本多燈因禁賽幾乎確定趕不上奧運資格賽，王冠閎也表達了惋惜與驚訝，「我們從小其實都跟他一起比賽，然後也有一起訓練過，他是一個蠻認真的選手，然後對我也很好。」他坦言聽到消息時感到錯愕與嚇到，但也誠摯祝福對方未來的生活一切安好。

在過去一段時間，王冠閎除了養傷外也與好友「桌球一哥」林昀儒一同體驗浮潛，「他之前來建中，我們就常會一起打球、游泳，他常常說要跟我比一下。這次是我們第一次在泳池外從事水上運動，大家都很緊張，很怕他會受傷。」

亞運 王冠閎 林昀儒 籃球

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