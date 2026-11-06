體操／用世錦賽金牌為起伏一年作結 唐嘉鴻明年著眼全能賽場

「亞洲貓王」唐嘉鴻今年經歷亞錦賽信心提升，亞運在男團摘銅但單項遺憾失手，以及最終世錦賽奪得金牌的驚奇，在競技場上體會了起伏跌宕的一年，在今天出席台師大亞運表揚會時，他直言這是一段不可思議的旅程，不僅為台灣帶回珍貴的世錦賽金牌，也讓他找到心態更穩定的方式，為未來的競技之路打下深厚基礎。

回顧今年賽季，唐嘉鴻坦言心情如同洗三溫暖，從亞錦賽找回信心，到亞運團體賽為團隊全力貢獻，卻也在單項單槓決賽失手，他說：「當時在單項決賽其實覺得蠻可惜的，對於大賽抗壓性好像還是沒有把握好。」

但在教練與心理師的協助調整下，唐嘉鴻迅速沉澱心態，以全新方式迎戰世錦賽並成功摘金，「我覺得這樣的成就對於台灣來講，真的很開心終於能拿到一面世錦賽金牌，對自己來說也蠻不可思議的。」

走過今年起伏，唐嘉鴻坦言信心增添不少，更重要是找到讓心理更穩定的想法。隨著短暫休賽季展開，他透露下周將與黃金計畫團隊及師長開會，針對今年表現進行完整回顧，並在資源運用上尋求更有效率的方式，同時為明年的賽事規畫定調。

展望新賽季，考量身體疲勞與受傷風險，明年的參賽策略將更加謹慎。唐嘉鴻指出，最大目標仍是朝全能以爭取最大效益，「如果是全能進世錦賽，不管是團體、全能或單項都可以拿到奧運資格，這是最大效益。」因此，單項世界盃的參賽規畫將保留調整空間，期盼趁著休賽季好好修復身體，以充足時間備戰亞錦賽與世錦賽的全能賽場，繼續在熱愛的體操道路上享受挑戰。