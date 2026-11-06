體操／亞運斬獲1金2銀4銅 台師大王冠閎、唐嘉閎等選手獲校方表揚

國立台灣師範大學今天舉辦名古屋亞運選手表揚活動，本屆亞運共有20位台師大學生參與競技，在游泳、舉重、拳擊、網球、體操、射擊及女子壘球等項目表現亮眼，合計勇奪1金、2銀、4銅，包括奪下男子游泳史上首面金牌的「亞洲蝶王」王冠閎、「世界貓王」唐嘉鴻、「拳擊女王」陳念琴等選手都到場接受表揚，展現長期深耕體育專業與競技人才培育的豐碩成果。

台師大校長宋曜廷在表揚會上表示，看到選手們平安凱旋，在亞洲最高競技舞台上展現實力，全校師生都感到無比自豪。面對來自亞洲各地的頂尖好手，選手們承受龐大心理壓力，仍以堅定意志與永不服輸的精神奮戰到底，不僅為國家爭光，也為師大寫下光榮紀錄。

王冠閎（中）代表台師大亞運參賽選手致贈紀念品給校長宋曜廷（右），左為副校長張少熙。記者劉肇育／攝影

今年台師大選手中，以「亞洲蝶王」王冠閎表現最受矚目，他在男子200公尺蝶式決賽中，以1分55秒05成績勇奪金牌，不僅終結台灣泳壇長達28年的亞運金牌荒，更締造台灣亞運游泳史上首面男子金牌，寫下重要里程碑。

在今天表揚會上王冠閎也代表所有選手致贈亞運紀念品給宋曜廷，他也感謝台師大校方一路以來的支持與提供訓練資源，讓選手能夠無後顧之憂的登場比賽、為國爭光，未來他們也將會繼續努力爭取佳績。

至於今年亞運帶領競技體操男團奪下銅牌的唐嘉鴻，近期也在世界體操錦標賽男子單槓項目奪下金牌，也是他生涯首面世錦賽獎牌，為台灣體操寫下重要紀錄。

宋曜廷強調，競技運動的價值不僅在於獎牌，更在於選手長年訓練所累積的毅力、紀律與突破自我的勇氣。每一位站上入場的選手，無論是否獲得獎牌，都是台師大的驕傲。選手們在賽場上展現的鬥志，以及一次次突破自我的紀錄，背後都是無數日子埋頭苦練、克服傷痛的成果，值得全校師生肯定與喝采。