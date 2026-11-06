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4.5萬席打造360度優質觀賽視野 台灣超巨蛋引進600億投資

聯合報／ 即時報導
（模擬圖）台灣超巨蛋規劃4.5萬席多功能棒球場館，打造360度無死角觀賽視野。圖／台中市運動局提供
（模擬圖）台灣超巨蛋規劃4.5萬席多功能棒球場館，打造360度無死角觀賽視野。圖／台中市運動局提供

台中大型運動建設再迎重要里程碑。為提升城市承辦國際賽事及大型展演的量能，台中市政府積極推動「台灣超巨蛋」興建計畫，今年成功完成BOT案簽約，引進高達600億元民間投資，未來將攜手台灣超巨蛋公司打造擁有4.5萬席座位的多功能室內棒球場館。運動局表示，場館規劃借鏡日本頂尖球場設計經驗，透過電腦模擬技術優化各區座位視線，朝360度無死角觀賽體驗邁進，外野更規劃大面積玻璃帷幕，結合周邊綠意景觀，打造兼具國際賽事、藝文展演及市民休閒功能的複合式園區，為台中運動產業發展注入新動能。

運動局表示，台灣超巨蛋是市府近年積極推動的重大運動建設之一，隨著今年BOT案順利完成簽約，計畫已由前期招商邁入民間團隊後續規劃及履約階段。台灣超巨蛋公司在場館設計上融入日系理念，借鏡日本北海道球場等國際級場館經驗，攜手專業團隊打造高規格運動設施。除運用電腦模擬技術檢視各區座位視線，也重視觀眾進出動線、場館舒適度及建築工藝品質，並導入永續綠建築理念，期盼未來無論舉辦國際棒球賽事、大型演唱會或藝文展演，都能提供優質的觀賞體驗。

運動局指出，場館外野規劃大面積玻璃帷幕，讓室內活動空間與戶外自然景觀相互呼應，營造開闊明亮的視覺感受；基地周邊也將設置綠意休閒開放空間及特色景觀街道，提供民眾日常散步、休憩與交流使用，讓超巨蛋不僅是舉辦大型賽事與展演的場館，也能成為融入市民生活的公共空間。

運動局進一步說明，基地內多功能棒球場館與商業設施之間，將保留「學術綠廊」，串聯中央公園與逢甲大學至善樓的文化軸線，延續周邊人文與綠地空間脈絡。透過運動、商業、休閒及教育等多元機能整合，提升場館使用效益，打造兼具城市景觀與公共活動功能的開放空間，讓超巨蛋在賽事及展演之外，也能成為市民日常休憩、交流的重要場域。

運動局提到，場館定名為「台灣超巨蛋」，延續台中過去將中港路整合更名為「台灣大道」的城市發展視野，期盼以具備全國代表性及國際辨識度的名稱，展現台中推動大型公共建設的格局。未來超巨蛋不僅服務台中市民，更將提升台灣承辦國際賽事及大型展演的能量，成為展現城市運動文化與國際交流的重要地標。

運動局強調，台灣超巨蛋BOT案完成簽約，是台中推動大型運動建設的重要進展。市府將持續落實履約管理與工程監督，督促民間團隊依契約及相關規範推進後續設計、施工與營運籌備，確保工程品質與進度。未來台灣超巨蛋將結合多功能室內棒球場館、商業設施及公共休憩空間，補足台中大型室內運動場館需求，並串聯周邊商圈及產業發展，帶動運動產業、觀光消費及城市經濟成長。

（模擬圖）台灣超巨蛋園區保留「學術綠廊」，串聯周邊綠意空間與人文景觀，打造兼具教育、休閒與交流功能的公共空間。圖／台中市運動局提供
（模擬圖）台灣超巨蛋園區保留「學術綠廊」，串聯周邊綠意空間與人文景觀，打造兼具教育、休閒與交流功能的公共空間。圖／台中市運動局提供

超巨蛋 球場 台中

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