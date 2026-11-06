總獎金44萬元號召共享電競熱潮 「全民電子競技運動聯賽」開放報名

隨著電子競技運動（下稱電競）蓬勃發展，電競已不僅是休閒娛樂，更是結合科技應用、策略思考與團隊合作的新興運動項目。為推廣電競普及化，擴大民眾參與機會，運動部全民運動署首度辦理「全民電子競技運動聯賽」（Esports for All Series，簡稱EAS），即日起開放報名，期盼透過建立全民參與的賽事活動，讓電競從校園走向全民，促進不同世代的認識與參與。

本屆競賽項目包括《特戰英豪》及《傳說對決》兩款熱門遊戲，分為U18及U23組別，開放15至23歲具中華民國國籍的民眾報名參加。參賽隊伍不受同校組隊限制，亦開放跨校及不同背景的玩家共同組隊，讓更多熱愛電競的民眾有機會站上競技舞台。

賽事總獎金高達新台幣44萬元，預計於本（115）年12月12日展開線上預賽，並於明（116）年1月21日至24日在「2027台北國際電玩展」舉辦線下決賽。除精彩賽事外，現場亦規畫多元互動體驗活動，結合KOL及樂齡族群共同參與，讓不同年齡層的民眾都能透過趣味互動體驗，近距離感受電競的熱情與魅力，打造全民共享的電競盛會。

全民運動署表示，EAS以建立長期電競賽事品牌為目標，未來將朝定期辦理、擴大參與年齡層及增加多元競賽項目方向規畫，並透過開放多元組隊方式，降低參賽門檻，讓不同背景的電競愛好者皆有機會參與賽事。期盼藉由兼具競技與交流的賽事平台，鼓勵民眾從日常遊戲體驗進一步參與正式競賽，培養團隊合作、策略思考及溝通協調能力，逐步拓展電競的參與人口，展現全民運動的多元樣貌。

「全民電子競技運動聯賽」報名至115年12月6日截止，歡迎符合資格的玩家把握機會，揪好友一起上場。賽事報名方式、競賽規章及最新活動資訊，請至EAS活動官網（https://www.eas.com.tw/）查詢。