田徑／恭賀王景成當選田協理事長 世界田總主席柯伊盼未來密切合作

中華民國田徑協會在日前舉行理監事改選，由秘書長王景成以全票128票順利當選理事長，成為田徑協會第14屆理事長，而世界田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）也透過信函恭賀王景成，並期待未來能密切合作，共同推動亞洲田徑的運動發展。

柯伊在恭賀信件中先是為王景成當選田協理事長表示恭賀，並提及，「我深信，憑藉您的領導能力、專業知識以及對田徑運動的熱忱與承諾，必將為中華台北田徑運動的持續發展與卓越成就帶來重大貢獻。」

柯伊強調，未來期盼與王景成和田協密切合作，共同推動並進一步強化田徑協會以及整個亞洲地區的田徑運動發展，「我也期待不久後能與您親自會面，當然也希望能在2027年亞洲田徑總會會員大會上與您相見。在此之前，謹致上最誠摯的祝福，祝願您在任期內一切順利，並取得豐碩成果。」

柯伊最後也提到，世界田徑總會將會提供所需的支援、指導與協助，「敬請相信，世界田徑總會團隊將隨時提供所需的支持、指導與協助，並樂意在任何需要的時候為您提供協助。」

王景成過去在擔任田徑協會秘書長時期，曾於2017年8月1日在世界田徑總會宴請會員國代表的歡迎宴中，接受主席柯伊頒發國際田徑資深胸章 (IAAF Veteran Pin)，以表彰其長期對於國際田徑事務推動的貢獻。