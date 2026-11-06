競技疊杯亞洲盃錦標賽 台灣71人參賽史上最多

2026競技疊杯亞洲盃錦標賽從今天起一連3天在泰國芭達雅登場，台灣代表隊派出71名好手參賽，其中包括13人為特別組選手，是歷屆亞洲盃台灣參賽人數最多的一次。

競技疊杯亞洲盃錦標賽於11月6日至8日舉行，共有11個國家與地區、535名選手參賽，台灣選手皆為一時之選，目標瞄準各組冠軍而戰。

中華競技疊杯運動推廣協會表示，這次特別組共有13人參賽，其中4人還是總統教育獎得主。包括16歲的陳懷恩（國立嘉義高商）、13歲的汪佑叡（嘉義市輔仁高中）、11歲的羅弘輔（台北市修德國小）及13歲的郭懌震（嘉義市民生國中）。

日前在國內舉辦的競技疊杯冬季菁英賽，羅弘輔先在11至14歲特別組個人3-3-3項目以2.028秒改寫台灣紀錄，接著與15歲的長期搭檔蔡易洋（台北市明倫高中）在18歲以下組雙人3-6-3項目疊出3.332秒，又刷新一項台灣紀錄。

這次代表隊71名選手中，有12人名列世界競技疊杯運動總會（WSSA）世界紀錄榜，涵蓋8項個人及7項團體計時接力世界紀錄。

中華競技疊杯運動推廣協會輔導理事長朱雅芳表示，這次一般組與特別組選手一起備戰、一起出征，在同一支代表隊裡彼此支持，也各自帶著不同的目標上場，「冠軍可能只有一位，但每一位願意站上賽場、勇敢接受挑戰的選手，都值得鼓勵」。