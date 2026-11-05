羽球／BWF韓國公開賽 王子維拍落自家人晉男單8強

BWF超級500系列的韓國羽球公開賽，現年31歲的台灣「羽球王子」王子維，今天在次輪花費38分鐘，以直落二擊敗自家人22歲新星王渝凱，攜手王柏崴晉級男單8強。

世界排名41名的台灣名將王子維，在北極公開賽止步男單首輪後，接連征戰世界羽球總會（BWF）超級100等級賽事，如今再度挑戰超級500等級的韓國公開賽，王子維終於突破自我，順利晉級男單8強。

國際賽首度面對22歲台灣新星王渝凱，王子維在首局開打後始終維持穩定領先，尤其技術暫停後一波4比0攻勢，幫助他如願以21比15先馳得點，就算次局雙方一度戰況膠著，不過老經驗的王子維依舊在技術暫停後打破僵局，甚至打出連得10分猛烈攻勢，終場再以21比12直取比賽勝利。

回顧王子維本季在BWF巡迴賽戰績，僅拿到2場超級500等級以上賽事的勝利，不過王子維這次在韓國公開賽一掃低潮，搶下男單8強門票，接下來將面對日本好手田中湧士、地主選手金海德對戰勝方，爭取4強席次。

另外，來自澎湖、世界排名45名的24歲好手王柏崴，今天次輪面對世界排名第10的印尼新星法漢（Alwi Farhan）上演驚奇，在化解2個賽末點情況下，最後以17比21、25比23、21比15逆轉奪勝，同樣挺進男單8強。