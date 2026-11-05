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足球／C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊 親發影片：該交還7號球衣了

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足球／C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊 親發影片：該交還7號球衣了

聯合新聞網／ 綜合報導
C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊，交還7號球衣。 路透
C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊，交還7號球衣。 路透

葡萄牙足球球星C羅（Cristiano Ronaldo）於台北時間今晚在個人社群正式發出影片，宣布退出國家隊，結束長達23年的國際賽生涯；自2003年首次代表國家隊出賽，累計攻進146球，成為世人受注目的巨星。外界猜測C羅選擇退出國家隊，主要原因是上一場歐洲國家聯賽(2026-27球季)與國家隊教頭傑蘇斯(Jorge Jesus)發生衝突，遭到禁賽30天所導致，讓他最終做出這個決定。

C羅在國家隊期間創下多項紀錄，曾於2016年率領葡萄牙奪得歐洲國家盃冠軍，並在2019年帶隊贏得歐洲國家聯賽冠軍。代表葡萄牙參加5屆世界盃及6屆歐洲國家盃，長達20多年的國際賽生涯，讓他成為葡萄牙國家隊的重要象徵，但可惜未在世界盃登頂。

葡萄牙在2026年世界盃遭淘汰後，外界一度認為C羅的國際賽生涯即將告終，但C羅透露，雖當時自己曾考慮退出國家隊，最終仍決定繼續征戰。不過，今年9月，葡萄牙在歐洲國家聯賽以2：1擊敗挪威，傳出C羅與總教練傑蘇斯意見分歧，全場C羅未獲安排上場，賽後他直接走向更衣室，未隨隊向球迷致意，卻受到葡萄牙足協處分。而明天葡萄牙將公布新一場歐洲國家聯賽，C羅特別選在此一時機宣布不再接受徵召，告別國家隊，這也表示2028年歐洲國家盃確定不再有他的身影。

歐洲國家聯賽是自2018年開始，以歐洲國家為單位所進行聯賽性質的比賽，每兩年一次，雙數年進行至隔年，今年是第五屆，葡萄牙為2018-19年球季及上屆冠軍。

C羅目前仍效力沙烏地阿拉伯球隊艾納斯（Al Nassr）職業隊，41歲雖不再為國家隊效力，但仍會職業場上奮戰。

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