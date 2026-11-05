羽球／世青金牌領銜捍衛主場 高雄大師賽10日開戰

2026高雄羽球大師賽將於11月10日至15日在高雄巨蛋體育館點燃戰火，本屆賽事吸引來自19個國家、345位羽球好手齊聚高雄，展開為期六天的精彩對決。台灣新戰力由奪下我國第一面世青男雙金牌的陳秉軒／李威霆領軍出擊，迎戰各國勁敵，全力爭取冠軍，捍衛主場榮耀。

高雄大師賽是台灣新生代選手挑戰國際賽場的重要舞台，面對世界各國好手，地主選手將以積極攻勢與拚戰精神，力拚佳績。中華羽球協會邀請全國球迷踴躍進場，以掌聲與吶喊成為台灣選手的堅強後盾，一同見證台灣羽球新戰力的成長與突破，讓獎牌留在台灣。

本屆賽事門票已全面開賣，邀請全台球迷把握機會、搶先選位，一起來高雄看球賽、挺主場，近距離感受精彩攻防與熱血應援氣氛。賽事套票、單日門票於tixCraft拓元售票系統皆有販售；無法親臨現場觀賽的球迷，也可透過電視轉播為選手們加油，為期6天的賽事分別由中華電信MOD、Hami Video、民視、博斯運動台及中華羽協直播台共同轉播，其中，中華電信MOD、Hami Video平台更是提供10日起一連六天的全程轉播服務，邀請球迷一起鎖定賽事，為台灣選手應援加油。