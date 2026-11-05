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網球／登頂球王第一戰就輸球 澤瑞夫：感覺很差

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。 路透
德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。 路透

德國名將澤瑞夫Alexander Zverev）本周一正式登上「世界球王」寶座，成為史上第30位世界第一的選手，但成為球王的第一戰就是爆冷出局，他在巴黎名人賽以6：7（5：7）、2：6敗給義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），第二輪就止步。

「感覺很糟，就這麼簡單。」澤瑞夫坦言，沒有一場非常好的比賽，「我想或許是這幾個月來我打得最糟的一場。」

29歲的澤瑞夫今年打出突破賽季，先在法網高舉生涯第一座大滿貫金盃，美網再度登頂，加上原本義大利球王辛納（Jannik Sinner）因傷提前結束賽季，讓澤瑞夫首度登上世界第一。

雖登上球王，澤瑞夫認為和其他選手相較，自己沒能得到相同肯定，讓他「有點惱火」，他說：「我想每個球員都夢想成為世界第一，但同時，我又覺得我是網球史上唯一一個需要解釋，為什麼我配得上世界第一這個位置的球員，這讓我覺得很難為，因為我認為我配得上現在的地位。」

巴黎名人賽種子掉滿地，不只澤瑞夫第一戰就落馬，列第10種子的塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）先盛後衰，以6：2、3：6、3：6敗給日裔澳洲籍的土方凜輝，爭取進入年終賽的機會落空；列第4種子的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）以兩個4：6敗給秘魯布塞（Ignacio Buse），列第7種子的美國帝亞佛（Frances Tiafoe）、第8種子「澳洲小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）和居15種子的美國新星勒納．田（Learner Tien）也都在第二輪提前出局。

澤瑞夫 Alexander Zverev

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