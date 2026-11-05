聽新聞
0:00 / 0:00
足球／遭指欠約2380萬元轉播費 足協：負起責任還款
遭博斯數位股份有限公司指欠約新台幣2380萬元轉播費的中華民國足球協會說，已啟動清查歷年帳務，釐清未付款原因，將負起應有責任，積極安排後續付款。
根據博斯昨天聲明，2022年起承接足協多項國、內外足球賽事轉播，但應收取轉播費用遲遲未獲支付，截至1日已累積達約2380萬元，這筆款項非其他借貸或額外資金往來。
足協表示，相關款項涉不同年度、賽事及合約約定，已啟動清查歷年帳務，將逐案核對契約內容、履約驗收、請款及歷年付款紀錄，釐清實際應付款項及未付款原因。
足協說，2024年及以前年度轉播款項，將分別核對付款情形，依現有資料盤點，相關款項約612萬元，而2025-26賽季企業甲級足球聯賽及台灣木蘭足球聯賽轉播案，相關合約於前任理事長任內簽訂，發包總額1670萬元，協會將納入整體歷年款項盤點及後續協商。
足協表示，足協理事長張璨9月24日指示承辦同仁主動聯繫博斯，釐清歷年合約內容、付款約定及未付款項目，並協商後續付款計畫，但博斯希望全額支付，而歷年款項涉不同年度合約，雙方尚未取得共識，將持續就各案協商。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。