足球／遭指欠約2380萬元轉播費 足協：負起責任還款

遭博斯數位股份有限公司指欠約新台幣2380萬元轉播費的中華民國足球協會說，已啟動清查歷年帳務，釐清未付款原因，將負起應有責任，積極安排後續付款。

根據博斯昨天聲明，2022年起承接足協多項國、內外足球賽事轉播，但應收取轉播費用遲遲未獲支付，截至1日已累積達約2380萬元，這筆款項非其他借貸或額外資金往來。

足協表示，相關款項涉不同年度、賽事及合約約定，已啟動清查歷年帳務，將逐案核對契約內容、履約驗收、請款及歷年付款紀錄，釐清實際應付款項及未付款原因。

足協說，2024年及以前年度轉播款項，將分別核對付款情形，依現有資料盤點，相關款項約612萬元，而2025-26賽季企業甲級足球聯賽及台灣木蘭足球聯賽轉播案，相關合約於前任理事長任內簽訂，發包總額1670萬元，協會將納入整體歷年款項盤點及後續協商。

足協表示，足協理事長張璨9月24日指示承辦同仁主動聯繫博斯，釐清歷年合約內容、付款約定及未付款項目，並協商後續付款計畫，但博斯希望全額支付，而歷年款項涉不同年度合約，雙方尚未取得共識，將持續就各案協商。