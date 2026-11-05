聽新聞
0:00 / 0:00
青奧／撿到滑板練成國手 余易哲闖決賽獲第六
當初在公園撿到一個滑板，開啟余易哲的滑板生涯，滑進2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會的他順利晉級決賽，可惜決賽使出「大招賽」機會都失敗，最終以總分32.65排名第6結束生涯第一遭的青奧旅程。
青奧男子滑板街頭項目預賽滑2輪，3回大招賽，兩項各取最高分的1次分數加總，取總排前6晉級；決賽滑3輪、3回大招賽。
余易哲預賽靠著第二次大招賽使出的高難度動作獲得81.29分，也是預賽所有選手最高分，最後以總分139.44晉級；決賽余易哲因失誤，前3輪最高只有32.65分，且後面3次大招賽機會都失敗，就以總分32.65排名第6。
余易哲指出，預賽因前2輪有失誤拿不到高分，必須在3次大招賽機會衝上去，一開始就決定要做最高難度動作，做完之後看著排名變動也很緊張，「決賽沒有預賽來得緊張，就是沒有發揮好，我覺得很可惜。」余易哲說，到最後就是享受比賽，盡力把自己最好的一面展現出來。
中華隊教練沈易達表示，預賽因為前2輪都沒拿高分，在大招賽時，直接讓余易哲祭出難度最高的動作，而非穩定、循序漸進的求高分，「但我讓他自己決定，看是要直接梭哈，挑戰高難度動作，還是第1次先穩穩拿分，再漸漸提高難度。」
沈易達表示，決賽余易哲其實很有信心，賽前練習狀態也不錯，「有3次機會去試，後面每一點、每一招都有點失誤，你分數就很難拉得上來。」沈易達認為，決賽就是試著再把預賽拿高分的動作呈現出來才有機會，「他是完全不緊張，沒有比好真的有點可惜。」
余易哲練滑板8年，當初在公園撿到一個滑板，開啟他的滑板生涯，結束青奧賽程後，回國就馬上要投入積分賽，但他說：「我覺得我準備好了！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。