青奧／撿到滑板練成國手 余易哲闖決賽獲第六

當初在公園撿到一個滑板，開啟余易哲的滑板生涯，滑進2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會的他順利晉級決賽，可惜決賽使出「大招賽」機會都失敗，最終以總分32.65排名第6結束生涯第一遭的青奧旅程。

青奧男子滑板街頭項目預賽滑2輪，3回大招賽，兩項各取最高分的1次分數加總，取總排前6晉級；決賽滑3輪、3回大招賽。

余易哲預賽靠著第二次大招賽使出的高難度動作獲得81.29分，也是預賽所有選手最高分，最後以總分139.44晉級；決賽余易哲因失誤，前3輪最高只有32.65分，且後面3次大招賽機會都失敗，就以總分32.65排名第6。

余易哲指出，預賽因前2輪有失誤拿不到高分，必須在3次大招賽機會衝上去，一開始就決定要做最高難度動作，做完之後看著排名變動也很緊張，「決賽沒有預賽來得緊張，就是沒有發揮好，我覺得很可惜。」余易哲說，到最後就是享受比賽，盡力把自己最好的一面展現出來。

中華隊教練沈易達表示，預賽因為前2輪都沒拿高分，在大招賽時，直接讓余易哲祭出難度最高的動作，而非穩定、循序漸進的求高分，「但我讓他自己決定，看是要直接梭哈，挑戰高難度動作，還是第1次先穩穩拿分，再漸漸提高難度。」

沈易達表示，決賽余易哲其實很有信心，賽前練習狀態也不錯，「有3次機會去試，後面每一點、每一招都有點失誤，你分數就很難拉得上來。」沈易達認為，決賽就是試著再把預賽拿高分的動作呈現出來才有機會，「他是完全不緊張，沒有比好真的有點可惜。」

余易哲練滑板8年，當初在公園撿到一個滑板，開啟他的滑板生涯，結束青奧賽程後，回國就馬上要投入積分賽，但他說：「我覺得我準備好了！」