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青奧／游泳50自排名第5 掌旗官李瀚：發揮不滿意

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
温楚庭在女子50公尺自由式獲得第五名。圖／代表團提供
温楚庭在女子50公尺自由式獲得第五名。圖／代表團提供

中華隊2026第四屆達卡青年奧林匹克運動會持續在池畔拚突圍，帶回代表團第一面獎牌的開幕典禮「掌旗官」李瀚，男子50公尺再度游進決賽，最終排名第5；隊友温楚庭在女子50公尺自由式同樣以第5名作收。

李瀚在男子50公尺自由式預賽以23秒59、總排第6的成績進入決賽，到了決賽游出23秒35名列第5。

先前100公尺自由式奪下銅牌，李瀚50公尺沒能再登頒獎台，他坦言發揮不是很滿意，「成績是還行，但游起來感覺蠻重的，後面還有賽程，這場的事情就不要再去想了，好好準備下一場。」

温楚庭在游泳女子50公尺自由式預賽游出26秒42，以總排名第5的成績晉級決賽，另外在女子50公尺蝶式預賽游出28秒44，未晉級決賽。

決賽温楚庭把成績推進到26秒26排名第5，她說：「決賽感覺還不錯，有把早上沒做好的部分做好，調整得還不錯。」

温楚庭指出，原本上午的自由式預賽游完後，有點不舒服，但在比完蝶式後，狀況有好一點，就繼續撐下去。

達卡青奧的游泳賽程從11月1日進行到6日，賽程在達卡水上運動中心舉行。

李瀚在男子50公尺自由式獲得第五名。圖／代表團提供
李瀚在男子50公尺自由式獲得第五名。圖／代表團提供

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