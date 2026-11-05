達卡青奧 我單日獲2銀1銅

我國小將昨在達卡青年奧運傳回佳績，五人制棒球和武術都帶回銀牌，締造隊史新猷，桌球陳忞昕、林晉霆也在混雙銅牌戰逆轉勝，為代表團單日進帳二銀一銅。

四年一度的青年奧運今年由塞內加爾首都達卡擔任東道主，我國派出卅七名青年運動員參與十七種運動種類競賽，昨天武術、五人制棒球和桌球紛紛傳回捷報，單日有三面獎牌入袋，累積二銀二銅暫居獎牌榜第廿五名。

五人制棒球和武術都是達卡青奧首次列入的競賽項目，中華隊在五人制棒球一路挺進，以全勝之姿晉級金牌戰，再次對決實力堅強的古巴隊，未能複製分組賽奪勝的氣勢，兩盤分別以一比二、一比七敗陣。中華隊總教練馮韋國表示，選手們從成軍到集訓，沒有參加過任何一場正式比賽，「本來就是預期要想辦法奪牌，盡量拚進前三名，一路走來也沒想到我們會有一場打敗古巴，還進到金牌戰」。

武術女將朱宥恩在太極拳／太極扇全能穩健發揮，為代表團帶回另一面銀牌。