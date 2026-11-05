聽新聞
0:00 / 0:00

達卡青奧 我單日獲2銀1銅

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導

我國小將昨在達卡青年奧運傳回佳績，五人制棒球和武術都帶回銀牌，締造隊史新猷，桌球陳忞昕、林晉霆也在混雙銅牌戰逆轉勝，為代表團單日進帳二銀一銅。

四年一度的青年奧運今年由塞內加爾首都達卡擔任東道主，我國派出卅七名青年運動員參與十七種運動種類競賽，昨天武術、五人制棒球和桌球紛紛傳回捷報，單日有三面獎牌入袋，累積二銀二銅暫居獎牌榜第廿五名。

五人制棒球和武術都是達卡青奧首次列入的競賽項目，中華隊在五人制棒球一路挺進，以全勝之姿晉級金牌戰，再次對決實力堅強的古巴隊，未能複製分組賽奪勝的氣勢，兩盤分別以一比二、一比七敗陣。中華隊總教練馮韋國表示，選手們從成軍到集訓，沒有參加過任何一場正式比賽，「本來就是預期要想辦法奪牌，盡量拚進前三名，一路走來也沒想到我們會有一場打敗古巴，還進到金牌戰」。

武術女將朱宥恩在太極拳／太極扇全能穩健發揮，為代表團帶回另一面銀牌。

奧運 混雙 桌球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

青奧／金牌戰不敵紅色閃電 中華隊五人制棒球摘銀

青奧／坐二望一設定達標 朱宥恩武術奪銀寫新猷

青奧／銅牌戰逆轉勝！陳忞昕、林晉霆混雙登頒獎台再拚單打

青奧／5人制棒球勇闖最終戰 中華隊再對決古巴拚金

相關新聞

雙獅對決 西武對統一 大巨蛋傳奇登場

「西武獅台灣系列賽─傳奇對決」明年在台北大巨蛋登場，日本職棒西武獅隊首派出全一軍陣容來台進行兩場交流賽，二月廿七日與統一獅隊「雙獅對決」、廿八日與中信兄弟交手，同日加碼眾星雲集的「傳奇ＯＢ賽」，未演先轟動。

回顧球季 林安可：經驗值大增

西武獅隊台灣好手林安可完成旅日第一個球季後返台，昨天現身「西武獅台灣系列賽」記者會，分享這一年打拚的點點滴滴，身材明顯精壯不少，成長更多則是經驗值。

達卡青奧 我單日獲2銀1銅

我國小將昨在達卡青年奧運傳回佳績，五人制棒球和武術都帶回銀牌，締造隊史新猷，桌球陳忞昕、林晉霆也在混雙銅牌戰逆轉勝，為代表團單日進帳二銀一銅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。