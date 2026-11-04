登山創新生活展30家品牌齊聚 6日開展

由運動部全民運動署主辦的「2026國際登山趨勢論壇暨山林生活沉浸式體驗展」系列活動「登山創新生活展」將於11月6日至8日開展，地點國立臺灣科學教育館7樓南側特展區，匯集約30家國內外戶外品牌、山野教育及生態保育團體，從安全救援、戶外機能裝備、登山飲食到永續山林，帶來能看、能學、能體驗的多元內容。無論是您是資深的凹豆咖、剛接觸登山活動的新手，或想帶孩子親近自然的家庭，都能在展場內找到屬於自己的山野新發現。

登山安全是走進山林的第一課，「野外地區緊急救護協會」規劃PAC(高壓艙的)體驗，民眾面對高山症時緊急處置；「戶外安全推廣協會」則將分享在野外受傷時，如何運用手邊簡單裝備進行包紮與急救，現場亦有攀繩及滑輪繩索相關體驗，從上升、下降的操作認識救援技術與風險意識。藉由現場人員指導專業器材及技術操作，讓救命知識不只用聽的！現場體驗野外救援與攀繩技能。

高機能裝備與防災科技一次看，展場集結多項國際戶外品牌與防災用品，包括瑞士KATADYN行動淨水設備、荷蘭THETFORD行動馬桶、日本MONTBELL便攜式淨水器、法國PETZL頭燈與救援防護裝備，以及Columbia保暖科技。臺灣品牌KAWAS則以回收寶特瓶製成再生登山衣，歐都納多年來推動的無痕山林、以及「歐都納衣起淨零」的環保概…等，都是展現機能與永續兼顧的設計思維。從野外乾淨飲水、低溫保暖到環境衛生，讓參觀民眾了解戶外裝備也能成為日常防災準備的一部分。

登山如何吃出智慧？輕量、便利與保存期限都是學問，且每次的行程裝備不只要帶得夠，更要帶得巧，本展可接觸乾燥飯試吃及多種戶外食品，了解行進途中如何考量攜帶重量、沖泡條件與補給便利性。另有日本The Next Dekade長效保存即食防災食品，以及德國NRG-5緊急口糧等商品展示，提供民眾思考登山與防災備糧的不同需求；實際選購時仍應依個人活動強度、營養需求及產品標示規劃。

展覽期間，活動區與各品牌攤位安排多種互動闖關拿好禮！11月7日有「山教我的事」手繪臺灣山林、LOGOS睡袋收納速度賽、Columbia山野接招分享會；11月8日辦理Fjällräven背包重量大挑戰、LOGOS睡袋收納速度賽及山林主題分享、背包重量與黑熊開罐趣味挑戰等。參加活動就有機會把手提箱小烤爐，登山背包…等多項好禮帶回家。