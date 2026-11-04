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WTA年終賽／尋求生涯第2冠！謝淑薇第一組出擊
總獎金高達1550萬美元的WTA年終賽周末點燃戰火，這場只有單打、雙打個8組菁英與會的大賽今年落腳美國印地安泉，我國「一姊」謝淑薇將和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）出擊，台拉組合分組位於第一組，台灣時間9日進行的第二日賽程將登場，首戰將碰中國郭涵煜／法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）。
40歲的謝淑薇在年終賽有輝煌戰績，2013年首度參與年終盛會就和中國「金花」彭帥捧冠，隔年也打進決賽才飲恨。19年謝淑薇暌違5年獲資格就和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）打進決賽，21年改和比利時梅騰絲（Elise Mertens）合作也闖最終戰，去年和奧斯塔朋科首度打進年終賽止步4強。
連同今年，謝淑薇共7度打進年終賽，合作的選手就有4位，展現「百搭天后」身手。今年台拉組合位於第一組，同組的除周日對手，還有加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）以及中國張帥／梅騰絲。
女單由美網後登上世界球后的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）領銜，尋求衛冕的她將在賽事第一場比賽領銜出場，8日將對決今年溫布頓奪冠的捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）。
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