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足球／博斯數位指控足協積欠近2380萬轉播費 呼籲運動部正視

中央社／ 台北4日電
中華民國足球協會將於7日進行理監事選舉，備受外界矚目，然而博斯數位今天透過聲明指出，遭積欠近新台幣2380萬元的轉播費，並呼籲運動部正視、協助釐清問題。 資料照
中華民國足球協會將於7日進行理監事選舉，備受外界矚目，然而博斯數位今天透過聲明指出，遭積欠近新台幣2380萬元的轉播費，並呼籲運動部正視、協助釐清問題。 資料照

中華民國足球協會將於7日進行理監事選舉，備受外界矚目，然而博斯數位今天透過聲明指出，遭積欠近新台幣2380萬元的轉播費，並呼籲運動部正視、協助釐清問題。

足協將於7日選出新任理事長，包含知名建築照明設計師姚仁恭、尋求連任的張璨相繼表態爭取職務，而兩人也都以「處理協會財務問題」為主要政見，甚至允諾順利當選後，將全面釐清足協所有債務，建立自主營運能力。

不過，博斯數位股份有限公司今天透過聲明提到，從2022年起承接足協多項國、內外足球賽事轉播工作，但應收取的轉播費用遲遲未獲支付，而且截至11月1日已經累積達新台幣2379萬9610元，並強調這筆款項全數為賽事轉播費用，並非其他借貸或額外資金往來。

博斯數位指出，自欠款發生以來，多次與足協溝通，希望透過協商取得合理且可執行的還款計畫，期間也曾正式寄送存證信函，要求足協正視積欠款項並履行付款責任，不過至今始終未能獲得足協具體的還款承諾。

博斯數位發函足協正視積欠款項，博斯數位也同步將相關函文副本送達運動部，只是尚未收到相關回應，博斯數位期待運動部了解相關情況後，適時提供協助，促成問題獲得妥善處理，並要求足協立即提出具體且可執行的還款計畫，讓企業的合法權益獲得應有保障。

運動部 數位 足球

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