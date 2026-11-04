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網球／回巴黎和球迷道別 孟非斯給女兒暖心訊息

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
40歲的法國網壇名將「跳跳人」孟非斯。 路透
40歲的法國網壇名將「跳跳人」孟非斯。 路透

40歲的法國網壇名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）雖沒能以球員身分在巴黎名人賽和球迷告別，大會今天仍為這位法國傳奇舉行了致敬儀式，讓他和家鄉球迷好好道別。孟非斯除感謝球迷，也和女兒絲凱深情告白，希望未來想打網球的女兒有朝一日一日也能在巴黎賽場上揮拍。

法國名人賽特別在中央球場向孟非斯致敬，他過去長期的戰友及隊友包括松加（Jo-Wilfried Tsonga）、賈斯蓋（Richard Gasquet）、西蒙（Gilles Simon）和普瑞爾（Benoit Paire）等法國「黃金世代」成員都親自出席，一同見證孟非斯的特別時刻。

「我不會隱瞞，要說再見真的非常難。」向球迷揮手、比出兩手放胸前交叉經典手勢的孟非斯感性說，感謝球迷一路給的所有美好，身為職業球員的22年來，經歷了一段從沒想像過的非凡歷程，「我要感謝所有人，無論你們身在現場還是在家，因為正是因為你們，我的夢想才得以實現。」

球風奔放、極具個人魅力和特色的孟非斯，最高世界排名來到第6位，生涯累積13座巡迴賽金盃，也曾兩度打進故鄉的巴黎名人賽決賽，累積名人賽146勝目前仍是法國選手紀錄。

孟非斯原本預期會在法國名人賽和球迷正式告別，但上月傳出運動健藥檢測組織已將他列入退役的球員名單之中，且是10月5日就已是退休身份，今年美網成為他的「最後一舞」。他的前妻、烏克蘭「一姊」史維托莉娜（Elina Svitolina）上月19日無預警宣布兩人離婚，被視為孟非斯無心再戰的原因。

在巴黎名人賽的致敬儀式上，孟非斯也向目標當網球員的4歲女兒暖心喊話，他說：「絲凱，妳父親是名網球員，他熱愛網球，他在巴黎長大，身後有群熱情洋溢的觀眾。我由衷地希望，妳無論做什麼都能成為偉大的冠軍，有一天，你能在巴黎比賽。」

巴黎 女兒 法國

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