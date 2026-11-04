足球／足協欠款超過5千萬 現任理事長張璨：若連任四年內完成清償

中華民國足球協會第十四屆理事長與理監事改選將於7日舉行投票，知名建築照明設計師姚仁恭搭檔台新新光金控副董事長魏寶生參選理事長和副理事長，對決尋求連任的足協理事長張燦；姚仁恭前天特別舉行記者會，喊出改革台灣足球的目標，張燦今天則是發出聲明，承諾未來四年清償已確立歷史債務、每年公布進度。

足協近年負面新聞頻傳，包括積欠教練、選手費用，去年4月原定和紐西蘭的女足國際邀請賽因場地安全性不足取消，還傳出財政「黑洞」高達千萬。

姚仁恭強調，若能當選理事長，上任後將先處理裁判和選手的「辛苦錢」，所有帳務會一筆筆檢查過濾；去年12月上任的張燦，今天發出的聲明指出，去年底應付債務約6500萬元，含外部借貸約5000萬元，10個月來已陸續清償約1200萬元，餘額約5300萬元，待核銷專案也已建立清冊，逐案補正與送審中，其中已核銷、待撥補至協會的款項約2300萬元，今年協會支出預估全年接近損益兩平。

張燦表示，去年12月20日補選上任之初，協會原有行政與財務人力已大量流失，連正式印章也未能順利完成交接，部分行政及財務作業因此受到影響。團隊一方面重建行政與財務團隊，一方面重新掌握過去累積的帳務、債務及政府專案執行狀況。由於部分歷史資料不完整，相關案件必須重新清查、補正及確認，工作量遠超過一般行政交接。

針對外界關切的基層人員費用，張璨說明，裁判費用已處理到今年9月，其餘工作人員與運動防護員等費用，也已陸續完成請款與撥款作業，足協每月仍有新發生的費用，團隊將依流程按月處理，並進一步強化請款、審核與付款制度，避免作業延宕，讓第一線工作人員承受不必要的壓力。

張璨表示，足協過去面臨的問題，除資金不足之外，也涉及行政制度與內部流程不夠健全。團隊上任後，除了處理既有債務與歷史核銷，也同步建立預算控管、請款審核、付款及核銷等標準作業流程，逐步提升財務透明度。他強調：「協會帳目透明，隨時歡迎大家來查。」

張璨向足球界承諾，若獲得連任，對於歷史債務中經確立債權的部分，將於四年內完成清償，並每年公布清償進度，同時持續推動歷史待核銷專案依主管機關規定完成補正與審核，並建立完善制度，避免新的欠款累積。

張璨也表示，足協長期不能只依賴補助或外部資金，未來將透過商業合作、賽事經營與產業資源整合，逐步建立自主營運能力，

「過去留下的問題，我們願意承擔，也會負責任地逐步解決。這一年我們做了許多不容易、卻是足協必須有人去做的工作。未來四年，我希望與所有理監事及足球界夥伴共同努力，讓足協在財務健全、制度透明的基礎上，專心推動台灣足球的發展。」