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桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒男單驚險過關晉16強

中央社／ 台北4日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

世界桌球大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽，「台灣一哥」林昀儒今天在男單首輪以3比2險勝斯洛維尼亞好手約爾吉奇，上演逆轉秀通過首輪考驗，如願晉級16強。

世界排名第6的「沉默刺客」林昀儒，3年前曾在WTT法蘭克福冠軍賽稱王，這次名列男單第5種子，首輪對戰世界排名13名的斯洛維尼亞好手約爾吉奇（Darko Jorgic），雖然被對手率先取得聽牌優勢，不過林昀儒及時回穩，最後驚險演出逆轉勝，前進男單16強。

此役首局開打後，林昀儒開局狀態較為慢熱，前3局打完陷入1比2落後，所幸關鍵第4局林昀儒頂住壓力，一開始就取得7比1大幅領先，不僅順利扳平戰局，更將氣勢延續至決勝第5局，最後林昀儒以一記精彩正拍迫使對手回擊出界，終場以11比8驚險贏得勝利。

接下來林昀儒將對戰世界排名12名的中國好手周啟豪，力拚8強門票，過去雙方兩度交手，皆由林昀儒拿到勝利，期盼延續對戰不敗紀錄。

至於女單部分，世界排名34名的「台灣一姊」鄭怡靜，首輪面對巴西好手高橋布魯娜（BrunaTakahashi），可惜歷經4局大戰後，仍以1比3吞敗，而年僅18歲的「電風扇少女」彭郁涵則以0比3羅馬尼亞女將斯佐科斯（Bernadette Szocs），雙雙止步女單首輪。

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