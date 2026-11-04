青奧／中華五人制棒球世界排名第2 古巴奪金仍居龍頭

在塞內加爾進行的2026年達卡青年奧林匹克運動會，中華五人制棒球代表隊今天在金牌戰面對世界排名第1的古巴隊，兩盤以1：2、1：7落敗，最終以銀牌作收，但預賽擊敗古巴仍寫下我國在青奧五人制棒球項目的重要記錄。

世界棒壘球總會（WBSC）公布五人制棒球世界排名，中華隊目前以4801分排名世界第2，古巴以5827分高居世界第1，法國則以4663分排名第3。

本屆青奧中華五人制棒球代表隊由總教練馮韋國、教練蕭淑妃領軍，選手包括安偉杰、張雯婷、許梓奕、許韶庭、陳宇恩、陳婉姿、劉恩浩及潘妤凡。

中華隊在預賽階段表現亮眼，先後擊敗地主塞內加爾、土耳其及古巴，以分組第1名晉級4強，隨後在準決賽擊敗墨西哥，取得金牌戰門票，再次對決古巴落敗。

古巴過去在U18層級五人制棒球賽事未曾吞下敗仗，中華隊在預賽與古巴的交手以5：3、5：4勝出，成為第一支在U18層級擊敗古巴的隊伍。