快訊

2026 OTT影音串流雙11優惠情報！friday影音買1送1、愛爾達3年看1215天

期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

聽新聞
0:00 / 0:00

青奧／中華五人制棒球世界排名第2 古巴奪金仍居龍頭

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中華隊五人制棒球闖進金牌戰，和古巴隊對決。圖／代表團提供
中華隊五人制棒球闖進金牌戰，和古巴隊對決。圖／代表團提供

在塞內加爾進行的2026年達卡青年奧林匹克運動會，中華五人制棒球代表隊今天在金牌戰面對世界排名第1的古巴隊，兩盤以1：2、1：7落敗，最終以銀牌作收，但預賽擊敗古巴仍寫下我國在青奧五人制棒球項目的重要記錄。

世界棒壘球總會（WBSC）公布五人制棒球世界排名，中華隊目前以4801分排名世界第2，古巴以5827分高居世界第1，法國則以4663分排名第3。

 本屆青奧中華五人制棒球代表隊由總教練馮韋國、教練蕭淑妃領軍，選手包括安偉杰、張雯婷、許梓奕、許韶庭、陳宇恩、陳婉姿、劉恩浩及潘妤凡。

中華隊在預賽階段表現亮眼，先後擊敗地主塞內加爾、土耳其及古巴，以分組第1名晉級4強，隨後在準決賽擊敗墨西哥，取得金牌戰門票，再次對決古巴落敗。

古巴過去在U18層級五人制棒球賽事未曾吞下敗仗，中華隊在預賽與古巴的交手以5：3、5：4勝出，成為第一支在U18層級擊敗古巴的隊伍。

古巴 棒球 中華隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

青奧／5人制棒球勇闖最終戰 中華隊再對決古巴拚金

青奧／金牌戰不敵紅色閃電 中華隊五人制棒球摘銀

青奧／坐二望一設定達標 朱宥恩武術奪銀寫新猷

青奧／銅牌戰逆轉勝！陳忞昕、林晉霆混雙登頒獎台再拚單打

相關新聞

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽 林昀儒男單驚險過關晉16強

世界桌球大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽，「台灣一哥」林昀儒今天在男單首輪以3比2險勝斯洛維尼亞好手約爾吉奇，上演逆轉秀通...

青奧／中華五人制棒球世界排名第2 古巴奪金仍居龍頭

在塞內加爾進行的2026年達卡青年奧林匹克運動會，中華五人制棒球代表隊今天在金牌戰面對世界排名第1的古巴隊，兩盤以1：2、1：7落敗，最終以銀牌作收，但預賽擊敗古巴仍寫下我國在青奧五人制棒球項目的重要記錄。

足球／西乙聯賽意外噩耗 前鋒與門將相撞後不治

西班牙乙級足球聯賽傳出噩耗。田尼利夫（Tenerife）隊前鋒德米格爾（Jesus de Miguel）在2日比賽中與對...

冰球／反對俄羅斯解禁！挪丹瑞捷：2027世錦賽拒絕同場較勁

挪威、丹麥、瑞典及捷克冰上曲棍球總會今天表示，出於安全考量與地緣政治緊張局勢，這4國的男子冰球代表隊將拒絕在明年於德國舉...

青奧／金牌戰不敵紅色閃電 中華隊五人制棒球摘銀

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會5人制棒球項目，中華隊台灣時間今天凌晨和古巴隊在金牌戰交鋒，中華隊沒能延續小組賽奪勝氣勢，最終以1：2、1：7敗陣，仍帶回隊史第一面5人制棒球青奧獎牌。

青奧／銅牌戰逆轉勝！陳忞昕、林晉霆混雙登頒獎台再拚單打

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，中華隊桌球小將陳忞昕和林晉霆在達卡時間3日的混雙銅牌戰，以10：12、11：9、11：13、11：6、11：9逆轉擊敗泰國維吉特維里亞古爾（Kulapassr Vijitviriyagul）／普里查揚（Thitaphat Preechayan），為隊史帶回第3面青奧桌球獎牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。