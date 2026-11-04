足球／西乙聯賽意外噩耗 前鋒與門將相撞後不治

西班牙乙級足球聯賽傳出噩耗。田尼利夫（Tenerife）隊前鋒德米格爾（Jesus de Miguel）在2日比賽中與對方門將發生怵目驚心劇烈衝撞，不幸因傷勢過重於3日離世。

法新社報導，田尼利夫球團透過聲明說：「帶著無比沉痛的心情、哽咽與難以置信的震驚，球團在此沉痛宣布，德米格爾已於3日上午8時（台北時間3日下午3時）不幸過世。」聲明說：「言語已無法撫平這份傷痛，任何事物都難以減輕此刻巨大的悲傷。我們的心與他的家人、至親好友及全體球迷同在，今天大家都為這項噩耗悲慟不已。」

30歲的德米格爾是在與安道爾隊（FC Andorra）的比賽中，與對方門將、赤道幾內亞國腳門將奧沃諾（Jesus Owono）劇烈相撞倒地；當時奧沃諾衝出禁區試圖大腳解圍，雙方隨即猛烈撞擊。

西班牙警方消息人士告訴法新社，全案已在司法機關監督下展開調查。

意外發生當下兩隊戰成2比2平手，比賽正接近尾聲。事發後，門將奧沃諾被直接紅牌罰下，賽事隨即被迫中斷。西班牙媒體報導指出，德米格爾當場一度心跳驟停，經緊急心肺復甦術搶救後恢復心跳。隨後他被緊急送醫並轉入加護病房；田尼利夫球團後證實德米格爾的「神經系統狀況惡化」，最終不幸撒手人寰。

安道爾球團也向德米格爾的家屬、隊友及田尼利夫全隊致上「最誠摯的哀悼」。田尼利夫球團主席米尼亞布雷斯（FelipeMinambres）表示，球隊後續將需尋求專業心理輔導，以走出這場悲劇陰影。他並指出，經與西班牙皇家足球協會（RFEF）協商後，田尼利夫原訂7日例行賽對陣格拉納達（Granada）及10 日國王盃（Copa del Rey）作客巴達霍斯（Badajoz）的兩場賽事均將順延。

包括皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技等一眾西甲豪門及西班牙足協，都紛紛致電哀悼。西班牙足協另宣布全面順延本週舉行的所有國王盃及王后盃（Copa de la Reina）賽事。歐洲足球總會（UEFA）也宣布，本週歐冠（Champions League）、歐霸（Europa League）及歐協聯（Conference League）的所有賽事前，均將舉行一分鐘的默哀儀式。