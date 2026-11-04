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冰球／反對俄羅斯解禁！挪丹瑞捷：2027世錦賽拒絕同場較勁

中央社／ 杜塞道夫3日綜合外電報導
瑞士隊。 路透
瑞士隊。 路透

挪威、丹麥、瑞典及捷克冰上曲棍球總會今天表示，出於安全考量與地緣政治緊張局勢，這4國的男子冰球代表隊將拒絕在明年於德國舉行的世界冰上曲棍球錦標賽與俄羅斯交手。

路透社報導，體育仲裁法庭（CAS）上週裁定，允許俄羅斯重新參加國際冰上曲棍球總會（IIHF）旗下賽事，推翻該總會在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，禁止俄羅斯隊參賽的決定。

挪威冰上曲棍球總會（NIHF）在聲明中表示：「根據目前的情況以及我們今天掌握的資訊，挪威隊將不會在2027年5月於德國舉行的世錦賽中對陣俄羅斯。」

挪威冰球總會還說：「小組賽其餘賽事將按照原定賽程進行。我們的立場沒有改變，只要俄烏戰爭持續，就應禁止俄羅斯參加所有國際錦標賽。」除了政治方面的考量，這些冰球總會將保護運動員列為做出此決定的核心原因，並指出代表隊球員及教練團可能面臨安全威脅。

丹麥冰球協會主席尼爾森（Henrik Bach Nielsen）接受丹麥媒體訪問時表示：「為了維護冰球運動的公正性，就目前情況而言，我們無法接受與俄羅斯隊交手。如果真的這麼做，最終只會演變成一場徹底的混亂。」

瑞典冰球協會也表示，瑞典隊將拒絕與俄羅斯隊交手。瑞典冰球協會主席拉森（Anders Larsson）表示：「我們的立場堅定不變，並與其他幾個國家達成共識，將共同發布這項決定。」他並指出，只要俄烏戰爭持續，俄羅斯參加國際冰球賽事是不可接受的。

挪威、丹麥和瑞典已確認，將照常參加這項賽事的其他場次比賽。捷克冰球協會表示，將跟進其他國家的做法。捷克冰球協會在聲明中表示：「捷克冰球界加入其他歐洲冰球總會的立場，宣布各自的國家代表隊不會參加對戰俄羅斯隊的賽事。」

第90屆男子世界冰球錦標賽將於2027年5月13日至30日在杜塞道夫（Dusseldorf）、蓋爾森基興（Gelsenkirchen）與曼罕（Mannheim）舉行。

俄羅斯 世錦賽 冰球

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