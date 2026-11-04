青奧／金牌戰不敵紅色閃電 中華隊五人制棒球摘銀

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會5人制棒球項目，中華隊台灣時間今天凌晨和古巴隊在金牌戰交鋒，中華隊沒能延續小組賽奪勝氣勢，最終以1：2、1：7敗陣，仍帶回隊史第一面5人制棒球青奧獎牌。

5人制棒球在本屆青奧首次列入競賽項目，中華隊一路挺進，還曾於小組賽擊敗古巴，締造隊史國際賽首次打敗「紅色閃電」的里程碑，可惜今天沒能複製勝利，第一盤1局下被古巴先馳得點，2局上許梓奕在壘上有人的情況下打回分數追成1：1，但3局下被古巴再拿1分又處於落後。

4、5兩個半局中華隊進攻一無所獲，1分之差丟掉首盤，第二盤中華隊首局就被古巴打一波大局，加上守備也略有狀況，一口氣掉了5分。

中華隊2局上追回1分，但古巴2局下攻勢再起又添2分，5局上一度有反攻機會，但被對方選手以美技撲接結束比賽。

中華隊總教練馮韋國說：「冠軍賽小朋友沒有放得那麼開，戰術的執行上，就沒有之前預賽對他們時執行得那麼好。」他提到第一盤只差1分，是較可惜的部分，「如果有突破的話，第二盤對我們來說可能會更放開一點。」

馮韋國提到，古巴的攻擊真的沒話說，不斷讓中華隊的選手一直在跑動，加上速度也快，造成中華隊比較多亂流與失誤，「這成績是滿意，講真的，本來就是預期要想辦法奪牌，盡量進前3名，一路走來也沒想到我們會有一場打敗古巴，還進到冠軍賽。」

馮韋國也大讚選手表現，他說：「3個月前他們都還是不會打5人制的選手，在這期間內真的花很多時間訓練。」這批5人制代表隊從成軍到集訓，沒有參加過任何一場正式比賽，就來到青奧賽場，馮韋國認為，這樣的表現已令人非常滿意。

中華隊隊長張雯婷表示，第一盤沒有拿下，氣勢有點變弱，但沒有被提前結束就已經很好，「其實真的很有實力壓住對方，但真的專注度不太夠，導致今天這樣的結果。」不過張雯婷也說，對成績沒有遺憾，「古巴真的是公認5人制最強的隊伍，我們就是一直不斷超越，預賽已經贏他們1場，我覺得真的做得很好，不需要帶著遺憾離開這裡！」

賽後，運動部特別在代表團本部頒發運動部部長李洋的賀電及獎勵金，而中華奧會主席蔡家福額外提供奪牌選手的獎勵金則由陳美燕總領隊代為頒贈，鼓勵選手連日征戰的辛苦與優秀表現。

中華隊五人制棒球闖進金牌戰，和古巴隊對決。圖／代表團提供