青奧／銅牌戰逆轉勝！陳忞昕、林晉霆混雙登頒獎台再拚單打

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，中華隊桌球小將陳忞昕和林晉霆在達卡時間3日的混雙銅牌戰，以10：12、11：9、11：13、11：6、11：9逆轉擊敗泰國維吉特維里亞古爾（Kulapassr Vijitviriyagul）／普里查揚（Thitaphat Preechayan），為隊史帶回第3面青奧桌球獎牌。

前3局打完，陳忞昕、林晉霆雖以1比2的局數落後，但最後連下兩局收下銅牌。中華隊教練黃聖盛表示，這面獎牌拿得非常辛苦，「他們今天稍早都有單打賽程要打，接著打混雙的時候已經非常疲憊。」尤其陳忞昕中午單打打完後，狀態真的疲累，表現較為起伏，一下頻繁失誤，一下又超水準演出，「他們真的都靠意志力在撐。」

「他們先前搭配只打過兩場比賽，而且都第一場就輸，集訓時的狀況評估，老實說我覺得不樂觀。」黃聖盛提到，陳忞昕、林晉霆單打能力都相當出色，但搭配效果一直不理想，但來到青奧後，兩人卻一路挺進，「擊敗南韓晉級4強那場，他們有做到我希望發揮的部分，我覺得那場之後，狀態整個改變。」

黃聖盛提到，林晉霆在訓練時受傷，中華代表團隊醫莊世鴻一直幫忙處理，設法盡量讓林晉霆賽前的不適，把影響降到最低；黃聖盛補充說，一直不斷提醒子弟兵，要把興奮度提升上來，「不然精神會很差，所以這面獎牌真的不容易！」

陳忞昕、林晉霆是中華隊繼2010新加坡青奧的洪子翔（男單銀牌）、2018布宜諾斯艾利斯的蘇珮綾、林昀儒（國際混合團體銅牌），隊史第3組青奧奪牌選手。同時陳忞昕、林晉霆也是隊史繼蘇珮綾、林昀儒後，中華隊隊史第2組青奧桌球混雙奪牌組合。

賽後，代表團總領隊陳美燕也代表頒發運動部賀電及中華奧會蔡家福主席提供的獎勵金。

中華隊桌球小將陳忞昕（左）和林晉霆逆轉奪下混雙銅牌。圖／代表團提供