路跑／萬金石馬拉松萬聖節出任務！全能遊樂場熱鬧登場 跑步結合綜合健身玩出新樂趣

Trick or Train！民眾齊聚淡水漁人碼頭挑戰體能 淡江大橋美景成打卡亮點

萬聖節不只要 Trick or Treat，還能一起 Trick or Train！迎接2027新北市萬金石馬拉松25週年，「萬金石全能遊樂場」10月31日在淡水漁人碼頭觀海廣場熱鬧登場，結合跑步與時下熱門的綜合健身挑戰，讓民眾在萬聖節週末揮灑汗水，用不同方式感受運動樂趣。

這場別開生面的體能派對，以3公里跑步搭配四項綜合健身關卡，依照不同體能程度設計中階及高階挑戰，包含壺鈴農夫走、沙袋負重行走、風扇車、波比跳等項目，考驗參加者的肌力、心肺耐力與全身協調能力，也讓習慣路跑的民眾體驗不同的運動刺激。

除了事先報名的挑戰者，現場也吸引不少路過民眾與遊客駐足，加入輕量型體驗活動。從初次接觸綜合健身的新手，到相約前來運動的親友，大家輪番上陣，現場加油聲與歡笑聲不斷，完成體驗後更不忘拍照打卡，留下充滿活力的週末回憶。

值得一提的是，活動場地鄰近淡水河岸，遠方壯麗的淡江大橋成為最吸睛的天然背景。參加者在海風與美景陪伴下享受運動，讓這場體能挑戰多了幾分戶外嘉年華的氣氛。

從馬拉松賽道延伸至多元運動體驗，萬金石馬拉松透過 25 週年系列活動，讓更多民眾以不同形式參與運動，也為2027年賽事提前暖身。而備受跑者期待的2027新北市萬金石馬拉松，也於今日上午10時正式開放查詢抽籤結果，馬拉松組及10公里挑戰馬組中籤名單出爐。幸運取得參賽資格的跑者，記得於11月10日晚間11時59分前完成繳費，準備迎接2027年3月21日登場的25週年賽事，一起奔向北海岸！

萬金石馬拉松萬聖節出任務。 新北市體育局提供