共創健康活力社區 全台336里獲115年運動村里認證

為讓運動深入社區，帶動民眾養成規律運動習慣，運動部全民運動署持續推動「運動村里認證」計畫，鼓勵各地善用在地場域、整合社區資源，發展符合不同年齡與族群需求的運動活動，讓運動融入日常生活，促進鄰里交流與社區凝聚。全民署今天舉辦「115年運動村里認證表揚典禮暨認證分享會」，表揚長期推廣運動的村里，並促進各地實務經驗與成果的交流分享。

全民署署長房瑞文表示，運動村里認證自113年試辦以來，逐步建立推動全民運動的基礎，今年邁入第3年，計有918個村里提出申請，經審查後共336個村里獲得認證，感謝各地村里長及第一線人員長期投入，村里重要的基層據點，全民運動政策及活動都需要仰賴村里協助推動與落實。

他進一步指出，今年獲認證村里展現三大特色，推動「多元族群」，結合客家、原住民及新住民等在地文化，發展具地方特色的運動活動；落實「全齡運動」，涵蓋兒童、親子家庭及高齡長者等不同年齡層，透過多元課程與活動鼓勵全民參與，尤其臺灣邁入超高齡社會，更應善用運動促進長者健康；以及拓展「多元場域」，善用社區活動中心、公園及周邊運動設施等在地資源，營造便利且貼近居民生活的運動環境。

全民署也透過運動村里大使分享推動經驗，鼓勵村里間互相學習、串聯地方資源，讓各地的實踐成果持續擴散。今日典禮邀請新北市汐止區湖興里長郭書成、宜蘭縣羅東鎮北成里長羅暳鎂、台北市萬華區華江里長洪佳君分享推廣運動的經驗，並由房瑞文頒發感謝狀及認證獎牌，肯定各村里長期投入的努力。會中也向所有參與認證的村里致意，感謝村里長與在地夥伴的用心付出，並期待未來有更多村里共襄盛舉，藉由認證及經驗交流，拉近村里間的距離，攜手帶動全民運動風氣。

今年獲證村里展現在地運動的多元特色，除了健走、球類、體適能等活動，也結合地方傳統民俗、原住民族、客家及其他多元文化的運動形式，讓居民在活動中接觸在地文化、增進鄰里互動。各地也依居民需求，推動高齡友善、親子同樂及跨世代共融的運動模式，鼓勵不同年齡、族群與身體能力的民眾共同參與，並透過既有空間活化、師資志工投入及跨域資源合作，增加就近運動的機會，營造更加友善的參與環境。

全民署表示，未來期盼各地村里持續連結地方協會、學校、民間團體與社區組織，善用現有場地及人力資源，推動符合居民需求的多元運動活動。透過跨域合作與經驗分享，讓更多民眾在熟悉的生活環境中找到適合自己的運動方式，逐步養成規律運動習慣，讓健康與活力在各地社區持續累積。