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青奧／游出我國第一面牌 李瀚：開心也沒想到

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李瀚奪下中華代表團本屆青奧第一面獎牌。圖／代表團提供
李瀚奪下中華代表團本屆青奧第一面獎牌。圖／代表團提供

2026第4屆達卡青年奧林匹克運動會，中華代表團於達卡時間11月2日在游泳池畔誕生本屆首面獎牌，開幕典禮擔任掌旗官的李瀚在男子100公尺自由式決賽以50秒26成績獲得銅牌，也是史上第一面青奧游泳獎牌，他坦言超出預期。

李瀚預賽以50秒42的成績晉級決賽，他在預賽游完後表示，游起來感覺「有點重」，還在調整中。

接續登場的決賽，李瀚再把成績推進到50秒26，僅落後中國謝以忱的50秒18，以及帶走金牌的俄羅斯托羅普金（Bogdan Toropkin）的49秒66，為中華代表團帶回本屆青奧第一面獎牌，也是我國首次於青奧游泳獲得獎牌。

李瀚奪下中華代表團本屆青奧第一面獎牌。圖／代表團提供
李瀚奪下中華代表團本屆青奧第一面獎牌。圖／代表團提供

李瀚提到，雖在室外場地出賽，但適應得還不錯，「很開心，沒想到可以在這裡拿到獎牌，感覺有比早上還要順一點。」

同天出賽的女將溫楚庭，在女子100公尺自由式預賽游出58秒25，晉級決賽後再將秒數推進到57秒88，排名第8作收。

溫楚庭表示，預賽就覺得可以再快一點，由於比過世青，所以知道青奧這類大賽的氛圍會很不一樣，但自己要先準備好，「預賽前50公尺感覺游太慢，休息後做調整，有到最佳狀態。」她接著把目光放在50公尺自由式，調整步調一樣，先讓自己有充足睡眠以利發揮。

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