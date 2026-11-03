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桌球／WTT法蘭克福冠軍賽將開打 林昀儒力拚3年後第2冠

中央社／ 台北3日電
台灣球員好手林昀儒。 新華社
台灣球員好手林昀儒。 新華社

WTT法蘭克福冠軍賽今天登場，台灣男單有林昀儒，女單有鄭怡靜、彭郁涵參賽，其中林昀儒曾在2023年奪冠，今年要力拚賽史個人第2冠。

世界桌球大聯盟（WTT）一年共有6場冠軍賽（Championships），賽史僅舉行男單、女單各32籤位，冠軍賽重要性僅次於總決賽與大滿貫賽，本週的法蘭克福是今年最後一場冠軍賽。

世界排名第6的台灣好手林昀儒，曾在2023年的法蘭克福冠軍賽奪冠，當時他連續解決張本智和、王楚欽、馬龍等世界名將登上頒獎台最高峰；2024年止步4強、去年則是16強敗北。

根據籤表，林昀儒在首輪32強將對上斯洛維尼亞好手約爾吉奇（Darko Jorgic），過去雙方4次交手，林昀儒以3勝1敗占上風，只不過林昀儒在過去幾站賽事，都有首輪慢熱的狀態，需要特別小心。

至於女單部分，鄭怡靜世界排名已經跌到第34名，本週也將面臨「台灣一姐」保衛戰，她首輪將對上巴西一姐高橋布魯娜（Bruna Takahashi），如果能過關，16強高機率對上大會第6種子、中國的陳幸同。

另外年僅18歲小將彭郁涵，目前世界排名第36名，首輪簽運不差，將對上羅馬尼亞的斯佐科斯（Bernadette Szocs）。

法蘭克福 林昀儒 冠軍

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